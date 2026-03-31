الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

ماذا يحدث لوجهك عند استخدام قشر الموز عليه؟

رنا عصمت

يعد قشر الموز من الأشياء التي يتم إلقاؤها في القمامة بالرغم من أن له استخدامات عديدة.


واهمها استخدام قشر الموز في علاج مشكلات البشرة ولذلك تحتاج هذه المعلومات إلى مزيد من الأبحاث والدراسات.

لذا نقدم  إليك أبرز فوائد قشر الموز للوجه ..

1. علاج فرط التصبغ

فرط التصبغ هو نوع من الاضطرابات الناتجة عن ارتفاع مستوى صبغة الميلانين (Melanin) في الجلد، حيث يمكن أن تستخدم بعض المواد في علاج فرط التصبغ ولكنها قد تضر بصحة الجلد.

لتفادي الأضرار الناتجة عن المواد الكيميائية في علاج فرط التصبغ يمكن الاستعانة بقشر الموز، حيث أنه غني بمكونات لديها القدرة على تثبيط مستويات الميلانين في الجلد.

2. تقليل التهابات الجلد

يحتوي قشر الموز على نسبة مرتفعة من الفينولات (Phenol) ذات الخصائص القوية المضادة للميكروبات، ومضادات الأكسدة، ومضادات الالتهابات.

بالتالي يمكن أن يساعد مستخلص قشور الموز على تخفيف التهابات الجلد ومقاومة الميكروبات التي يمكن أن تسبب الالتهاب.

3. تفتيح البشرة وتقليل ظهور للتجاعيد

للحصول على فوائد الموز في تفتيح البشرة وتخفيف التجاعيد يتم فرك الوجه بقشر الموز.

4. تقليل الانتفاخ حول العين

يمكن وضع قشر الموز على العيون وهي مغلقة لتقليل الانتفاخ والتورم في هذه المنطقة.

فوائد قشر الموز الصحية

بعد معرفة فوائد قشر الموز للوجه لا بد من معرفة فوائد قشر الموز الصحية، والتي تشمل ما يأتي:

1. يساعد في تبيض الأسنان

قد يساهم قشر الموز في تبييض الأسنان، وذلك لاحتوائه على البوتاسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز الذين يتم امتصاصهم على سطح الأسنان مما يجعلها تبدو بيضاء.

2. يساعد في علاج أمراض اللثة

كما أن قشر الموز يحتوي على مركبات ذات خصائص مضادة للجراثيم، وبالتالي يمكن أن يساعد في الوقاية من وعلاج أمراض اللثة وأبرزها التهاب اللثة.

2. يساعد في القضاء على الندبات

قد يساعد قشر الموز في إخفاء الندبات التي تنتج عن حب الشباب.

3. يقلل أعراض الصدفية

ربما يساعد قشر الموز في تقليل الحكة الناتجة عن الصدفية وعلاجها، وذلك بوضع هذه القشور على مناطق الإصابة.

طريقة تناول قشر الموز

يمكن الحصول على فوائد قشر الموز من خلال تناولها ولكنها تعرف بمذاقها المر، إليك أبرز النصائح الهامة لطريقة تناول قشر الموز:

القيام بشطف قشر الموز جيدًا وإزالة أي أوساخ عالقة به.

ترك قشر الموز حتى ينضج تمامًا مثل الثمار الداخلي ليصبح مذاقه جيدًا.

إضافة قشر الموز مع الموز في الخلاط الكهربائي ومزجهما معًا للحصول على عصير يسهل تناوله، كما يمكن القيام بطهي أو غلي قشر الموز حتى يسهل تناوله.

طريقة ماسك قشر الموز

يمكنك صنع ماسك قشر الموز عن طريق ما يأتي:

خد قشرة موزة واحدة مجففة ومطحونة، وملعقتان من بودرة الشوفان، وملعقتين سكر، وملعقة حليب.

امزج المكونات مع بعضها البعض لتصبح عجينة سميكة.

ضع العجينة على وجهك، ودلك الوجه بها لمدة 5 دقائق.

اترك الماسك على الوجه 20 - 30 دقيقة.

اغسل وجهك جيدًا بعد انتهاء المدة.

المصدر هيلثي لاين

