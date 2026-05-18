الخارجية : نشيد بدور الشركات الإسبانية بالمشاركة فى تنفيذ رؤية مصر 2030

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتفقنا على الاستمرار في الارتقاء بمستوى العلاقات مع اسبانيا.



وأضاف في مؤتمر صحفي، نشيد بدور الشركات الاسبانية فى المشاركة فى تنفيذ رؤية مصر 2030، مستدركا أن زيارتي اليوم تعكس عمق العلاقات بين مصر وإسبانيا.

وتابع وزير الخارجية، أن نسعى ونحرص على استقطاب المزيد من الاستثمارات الإسبانية إلى السوق المصرية، مستدركا أن العلاقات المصرية الإسبانية تشهد توافقا في المجالات كافة.

وأكمل أن اتفقنا على الاستمرار فى الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين، لافتا إلى أن نشيد بدور الشركات الاسبانية في المشاركة في تنفيذ رؤية 2023.