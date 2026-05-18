على هامش مشاركته في مؤتمر الإيسيسكو.. وزير التعليم العالي يجتمع بالجانب الروسي

اختتم د.عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، ورئيس المؤتمر العام للإيسيسكو، زيارة عمل مكثفة إلى مدينة كازان بجمهورية تتارستان – روسيا الاتحادية، ضمن الوفد المصري المشارك في منتدى كازان الاقتصادي الدولي، وأعمال الدورة الخامسة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو".

سلسلة اجتماعات لتعزيز الشراكات الأكاديمية والبحثية مع الجانب الروسي

وشهدت الزيارة عقد سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى، منها عقد الوزير اجتماع مع قيادات جامعة كازان الفيدرالية؛ لبحث دعم فرع الجامعة في مصر، والتوسع في التعاون الأكاديمي والبحثي، وإنشاء مراكز تميز مشتركة، وتبادل الطلاب والباحثين، والاستفادة من خبرات الجامعة في المجالات الطبية والهندسية والتطبيقية، بما يعزز توجه الدولة نحو ربط التعليم العالي بالبحث العلمي والصناعة ونقل التكنولوجيا.

كما شارك الوزير في جلسة «التعاون العلمي والتعليمي مع دول العالم الإسلامي» ضمن منتدى كازان الاقتصادي الدولي، مؤكدًا أن التعليم العالي والبحث العلمي يمثلان ركيزة أساسية لبناء اقتصاد المعرفة، وأن مصر تتوسع في البرامج المشتركة وأفرع الجامعات الدولية، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للتعليم والمعرفة، مستعرضًا تجربة فرع جامعة كازان الفيدرالية في مصر كنموذج للتعاون الأكاديمي والبحثي بين الجانبين.

وشملت الزيارة اجتماعًا موسعًا مع ممثلي وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية، ومؤسسة «روس آتوم»، وجامعة LETI، لبحث التعاون في مجالات الطاقة السلمية والهندسة الكهربائية والتكنولوجيا المتقدمة، ودعم إعداد كوادر مصرية مؤهلة لمشروع محطة الضبعة النووية، إلى جانب التوسع في البرامج الأكاديمية والبحثية المشتركة بين الجامعات المصرية والروسية.

كما التقى الوزير بقيادات جامعة كازان الزراعية الحكومية، لبحث التعاون في مجالات التعليم الزراعي والتكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي، إلى جانب مناقشة تطوير برامج دراسية دولية ونموذج تطبيقي لـAgripark يربط التعليم والبحث العلمي وريادة الأعمال في مجالات الزراعة الحديثة.

وفي إطار دعم الابتكار وربط البحث العلمي بالصناعة، زار الوزير التكنوبارك التابع لجامعة كازان الفيدرالية، واطلع على نماذج متقدمة للمعامل والورش البحثية والصناعية، وبحث فرص التعاون في تطوير منتجات وحلول قائمة على البحث العلمي، بما يعزز ربط الجامعات بالصناعة والابتكار.

كما شارك الوفد المصري في فعاليات تدشين كازان عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2026، تأكيدًا على الحضور المصري الفاعل داخل المنظومة الإسلامية، ودور مصر التاريخي كمركز للتعليم والثقافة واللغة العربية.

كما عقد الوزير اجتماعًا مع وزير المعلومات والتحول الرقمي بجمهورية تتارستان وقيادات IT Park، لبحث التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والحوسبة، ودعم الشركات الناشئة، وربط الجامعات ومراكز التميز المصرية بمنظومات الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.

والتقى "قنصوة" بقيادات وزارة التعليم والعلوم بجمهورية تتارستان، لبحث التعاون في تعليم اللغة العربية، والتبادل الطلابي، والبرامج التدريبية والمنح الدراسية، إلى جانب دعم مشروعات بحثية مشتركة في المجالات التطبيقية.

وشارك وزير التعليم العالي ضمن الوفد المصري في الجلسة العامة لمنتدى كازان الاقتصادي الدولي التي ناقشت قضايا التنمية في التكنولوجيا والمبادرات التمويلية، بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومات والمؤسسات الدولية.

واختتمت الزيارة بلقاء رئيس جمهورية تتارستان مع الوفد المصري، حيث أكد الوزير العمل على تحويل مخرجات الزيارة إلى مسارات تنفيذية عبر مجموعات عمل مشتركة، بما يدعم التعاون في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للمعرفة والتكنولوجيا.