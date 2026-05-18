حياة كريمة: تمكين اجتماعي واسع يستهدف عشرات الملايين في الريف المصري

أكدت الدكتورة هند جلال، مدير قطاع التمكين الاجتماعي بمؤسسة «حياة كريمة»، أن المؤسسة تعمل منذ انطلاقها وفق رؤية واضحة تتكامل مع خطط الدولة، وتركز بشكل أساسي على دعم وتمكين سكان الريف المصري اجتماعيًا واقتصاديًا.

وقالت هند جلال، خلال لقاء لها لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن أنشطة المؤسسة تنفذ عبر عدة محاور رئيسية، تشمل التمكين الاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب التدخلات الطبية والمساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن المبادرة نجحت في الوصول إلى نحو 46 مليون مواطن داخل قرى الريف.

وأضافت أن العمل في مجال التمكين الاجتماعي بدأ من خلال برامج التوعية وبناء الوعي المجتمعي، والتعريف بجهود التنمية، وتنفيذ مبادرة «أنت الحياة» داخل القرى، بهدف تقديم محتوى تنموي وخدمات مباشرة للأهالي.

وأشارت إلى تنفيذ نحو 100 قافلة تنموية ضمن المبادرة، استهدفت قرى المرحلة الأولى والمناطق المطوّرة البديلة للعشوائيات، واستفاد منها ما يقرب من 700 ألف مواطن.