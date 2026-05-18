العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى سارة لهؤلاء
تكبيرات العيد .. وقتها وصيغتها والمأثور عن النبي فيها
دعاء استقبال ذي الحجة 2026.. أفضل الأدعية المكتوبة للعشر المباركة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

دعاء استقبال ذي الحجة 2026.. أفضل الأدعية المكتوبة للعشر المباركة

دعاء استقبال ذي الحجة 2026 .. مع حلول شهر ذي الحجة لعام 1447 هـ - 2026 م، تزايدت عمليات البحث عبر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي حول أفضل الأدعية المستحبة لاستقبال العشر الأوائل من ذي الحجة، والتي تعد من أعظم أيام العام عند المسلمين لما تحمله من نفحات إيمانية وفرص كبيرة للتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة والدعاء والذكر والصيام.

ويحرص ملايين المسلمين في مختلف أنحاء العالم على استقبال هذه الأيام المباركة بالتكبير والتهليل والاستغفار والدعاء، أملاً في نيل الرحمة والمغفرة والعتق من الذنوب، خاصة أن هذه الأيام لها مكانة عظيمة في الإسلام، وقد أقسم الله تعالى بها في القرآن الكريم لما تحمله من فضل كبير وأجر عظيم للمؤمنين.

ومن أكثر الأدعية التي يبحث عنها المسلمون مع بداية شهر ذي الحجة، الدعاء الذي كان يردده النبي صلى الله عليه وسلم عند رؤية الهلال، حيث ورد عنه أنه كان يقول: «اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله هلال رشد وخير».

ويحمل هذا الدعاء معاني روحانية عظيمة، إذ يجمع بين طلب الأمن والطمأنينة والثبات على الطاعة، مع استحضار قدرة الله سبحانه وتعالى الذي يدبر الكون ويجعل تعاقب الأيام والشهور آية من آياته الدالة على عظمته وقدرته.

أفضل أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة مكتوبة

ويستحب خلال الأيام الأولى من شهر ذي الحجة الإكثار من الدعاء والذكر والعمل الصالح، لما لهذه الأيام من فضل كبير ومكانة خاصة لدى المسلمين، ومن أبرز الأدعية التي يرددها المسلمون خلال هذه الفترة المباركة الآتية:

«اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم».

«اللهم اجعل صيامنا مقبولًا، واغفر لنا ذنوبنا، وارزقنا رحمتك ورضاك».

«يا رب ارزقنا الخير والبركة، وافتح لنا أبواب الرزق والسعادة».

«اللهم فرّج همومنا، ويسر أمورنا، واكتب لنا الفرج القريب».

«اللهم اجعل هذه الأيام المباركة سببًا في تحقيق الأمنيات واستجابة الدعوات».

«ربنا تقبل دعاءنا وصيامنا، واجعلنا من عبادك الصالحين».

«اللهُم في العشر الأوائل بدل أقدارنا إلى أجملها، فإنك القادر الذي لا يعجزه شيء، يارب بِك تطيب الخواطر، ومن عِندك تتحقق الأمنيات، يارب استودعناك أمورًا في خواطرنا فحققها لنا يا الله، يارب دربًا لا تضيق به الحياة، اللهُم كُن لأُمنياتنا مجيبًا ولضعفنا سندًا».

«اللهم إني أسألك خير هذا الشهر وخير القَدَرِ، وأعوذ بك من شره ومن سوء المَحشَرِ ومن شر يوم الحشر».

فضل الدعاء في العشر الأوائل من ذي الحجة

ويؤكد علماء الدين أن الدعاء خلال العشر الأوائل من ذي الحجة يعد من أعظم العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، خاصة مع ما تحمله هذه الأيام من أجواء إيمانية وروحانية عظيمة، حيث يجتهد المسلمون في الصيام والذكر وقراءة القرآن والصدقات وصلة الأرحام.

كما تعد هذه الأيام فرصة متجددة للتوبة والاستغفار ومراجعة النفس، إذ يسعى المسلم إلى اغتنام كل لحظة فيها بالأعمال الصالحة والطاعات التي تقربه من الله وتزيد من حسناته، وسط أجواء تسودها الرحمة والسكينة.

أفضل الأعمال في عشر ذي الحجة ويوم عرفة

لماذا يزداد البحث عن أدعية ذي الحجة 2026؟

وخلال الساعات الأخيرة، تصدرت كلمات مثل «دعاء استقبال ذي الحجة 2026» و«أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة مكتوبة» و«أفضل دعاء في ذي الحجة» قوائم البحث، بالتزامن مع استعداد المسلمين لاستقبال هذه الأيام المباركة التي ينتظرها الملايين كل عام لما تحمله من فضل وثواب كبيرين.

ويفضل كثير من المسلمين مشاركة الأدعية والرسائل الدينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال هذه الفترة، من أجل نشر الأجواء الإيمانية وتذكير الآخرين بفضل العشر الأوائل من ذي الحجة وأهمية استغلالها في الطاعة والعبادة والدعاء.

سيارات ‏SUV‏ زيرو
