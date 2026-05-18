قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته على فيسبوك، طريقة عمل شوربة الفول النابت.
طريقة عمل شوربة الفول النابت..
شوربة الفول النابت:
كيلو فول نابت
حبة بصل مقطعة
حوالى 2 لتر ماء
6 فصوص ثوم مفروم
ملح
ملعقة صغيرة كمون
فلفل أسود
ملعقة صغيرة شطة ( إختيارى )
عصير ليمون
2 معلقة كبيرة سمن أو زيت
1- فى قدر على النار نضع الماء والبصل والتوابل ( الملح والفلفل والكمون والشطة ).
2- تغسل حبات الفول جيداً وتوضع للقدر ويترك ليغلى حتى تمام النضج.
3- فى مقلاة نضع السمن مع الثوم ويقلب حتى يتحمر قليلاً .
4- يضاف للثوم عصير ليمون ويقلب ثم يضاف لشوربة الفول ويغرف فى أطباق التقديم ويقدم وبالهنا والشفا.