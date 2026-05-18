قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته على فيسبوك، طريقة عمل شوربة الفول النابت.

طريقة عمل شوربة الفول النابت..

شوربة الفول النابت:

كيلو فول نابت

حبة بصل مقطعة

حوالى 2 لتر ماء

6 فصوص ثوم مفروم

ملح

ملعقة صغيرة كمون

فلفل أسود

ملعقة صغيرة شطة ( إختيارى )

عصير ليمون

2 معلقة كبيرة سمن أو زيت





طريقة عمل شوربة الفول النابت..



1- فى قدر على النار نضع الماء والبصل والتوابل ( الملح والفلفل والكمون والشطة ).

2- تغسل حبات الفول جيداً وتوضع للقدر ويترك ليغلى حتى تمام النضج.

3- فى مقلاة نضع السمن مع الثوم ويقلب حتى يتحمر قليلاً .

4- يضاف للثوم عصير ليمون ويقلب ثم يضاف لشوربة الفول ويغرف فى أطباق التقديم ويقدم وبالهنا والشفا.