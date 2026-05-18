الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هيئة الدواء المصرية تشارك في فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للصيادلة العرب

 أكد الدكتور يس رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن التكنولوجيا والتحول الرقمى والذكاء الاصطناعي أصبحت ركائز أساسية لتطوير المنظومة الدوائية وتعزيز كفاءتها واستدامتها، مشيراً إلى أن هيئة الدواء المصرية تتبنى رؤية استراتيجية متكاملة لتوظيف الحلول الرقمية الحديثة في دعم الرعاية الصحية والصيدلية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز سلامة المرضى.

وأشار رجائي إلى التوسع في تطبيق برنامج التتبع الدوائي Track & Trace لإحكام الرقابة على سلاسل الإمداد الدوائي، بالإضافة إلى تطوير نظم اليقظة الدوائية ورصد الآثار الجانبية، وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في دعم اتخاذ القرار التنظيمي ورفع كفاءة المنظومة الدوائية.

جاء ذلك في كلمة للدكتور ياسين رجائي نيابة عن الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، خلال المشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للجمعية العربية لتطوير الصيادلة (AIPC 2026)، تحت شعار «التكنولوجيا الهادفة والرعاية ذات الأثر»، وذلك لمناقشة أحدث التطورات في مجالات التكنولوجيا الدوائية والتحول الرقمي والابتكار في قطاع الرعاية الصحية وتعزيز دور التكنولوجيا في دعم كفاءة واستدامة المنظومة الدوائية.


وفي السياق ذاته.. شددت الهيئة على استمرار جهود الدولة في دعم الأمن الدوائي وتوطين الصناعات الدوائية الحديثة، والتوسع في ملفات التسجيل الإلكترونية الموحدة CTD، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للصناعات الدوائية والرعاية الصحية.

وأكدت الهيئة أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية تطوير المنظومة الدوائية، من خلال تأهيل الكوادر الصيدلية القادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا الدوائية والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية الرقمية، بما يعزز قدرة القطاع الصحي على التعامل مع تحديات المستقبل وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والابتكار.

كما شاركت هيئة الدواء المصرية في جلسة نقاشية حول التتبع الدوائي، قدمت من خلالها الدكتورة سلمى سعيد عضو فريق نظم المعلومات الدوائية بالهيئة بمشاركة ممثلين من نادي الصيادلة وشركات الأدوية، حيث ناقشت أهمية التتبع الدوائي في تعزيز سلامة وجودة الدواء من خلال نظم المعلومات والتحول الرقمي.

واختتمت الهيئة مشاركتها بالتأكيد على أن مستقبل الرعاية الصحية لم يعد يقتصر على توفير الدواء، بل يرتكز على بناء منظومة ذكية ومتكاملة تعتمد على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا الحديثة، بما يضمن استدامة الخدمات الصحية ورفع جودة الحياة للمواطنين، كما أشارت أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود بين المؤسسات التنظيمية والأكاديمية والصناعية، من أجل صياغة نموذج عربي متطور للرعاية الصحية والدوائية قادر على مواكبة المتغيرات العالمية وتحقيق الريادة الإقليمية.

وينعقد المؤتمر في نسخته العاشرة برئاسة د. خالد مصيلحي أستاذ العقاقير والذكاء الاصطناعي بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، وتنظمه سنويا الجمعية العربية لتطوير الصيادلة برئاسة د. سامر الرفاعي.

شهد المؤتمر حضور عدد من مسؤلى القطاع الصحي، من بينهم د. هالة زايد وزيرة الصحة السابق، د. محيي حافظ رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، ود. أحمد الشافعي عميد كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، ود. نجوى هاشم نقيب صيادلة الجيزة، ود. محمد عصمت رئيس نادي الصيادلة.

