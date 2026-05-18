6500 فرصة عمل.. بشرى للشباب في العلمين الجديدة | تفاصيل

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الدكتور محمد عوض، استمرار دعم الهيئة لمشروع "يادا إيجيبت" لإنتاج وتوريد الأثاث، مشيرًا إلى أن المشروع يتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية الصناعية وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.

وأوضح عوض، خلال لقائه وفد شركة "بادما" العالمية للأثاث، أن المشروع يوفر نحو 6 آلاف و350 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويساهم في تعزيز حصيلة النقد الأجنبي عبر تصدير منتجات الأثاث للأسواق العالمية، إلى جانب دعم جهود تحويل منطقة الساحل الشمالي إلى مركز اقتصادي وصناعي جاذب للاستثمارات.

من جانبه.. أعلن رئيس مجلس إدارة شركة "بادما" العالمية للأثاث داريك بيوتر كروبا، الانتهاء من نحو 60% من أعمال إنشاءات مجمع "يادا إيجيبت" بمدينة العلمين الجديدة، متوقعًا الانتهاء من التجهيزات بالكامل بنهاية العام الجاري، على أن يبدأ الإنتاج الفعلي خلال الربع الأول من عام 2027.

وأضاف أن التكلفة الاستثمارية للمجمع تبلغ 70 مليون يورو، ويقام على مساحة 460 ألف متر مربع بنظام المناطق الحرة الخاصة، موضحا أن 100% من الإنتاج سيتم تصديره إلى منافذ شركة "أيكيا" في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، لافتًا إلى أن المشروع من المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية.

وأشار إلى أن الشركة بدأت تنفيذ خطة لتوطين تكنولوجيا صناعة الأثاث الحديثة في مصر، عبر إرسال أول مجموعة من المهندسين المصريين إلى مصانع الشركة في بولندا للتدريب على أحدث نظم وتقنيات التصنيع، مؤكدًا أن "بادما" تستهدف الحفاظ على مكانتها كمورد رئيسي لشركة "أيكيا" عالميًاً من خلال مجمعها الصناعي الجديد في مصر.