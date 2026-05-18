تواجد إبراهيم سعيد.. ملامح تشكيل إسكاوتنج الأهلي بقيادة بوجلبان

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي يستعد لإعادة هيكلة ملف الاسكاوتنج واكتشاف المواهب خلال الفترة المقبلة، من خلال الاستعانة بعدد من الأسماء الجديدة في مختلف المناطق.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: "أنيس بوجلبان سيتولى إدارة الاسكاوتنج في الأهلي، وسيكون مسؤولًا عن متابعة منطقة شمال أفريقيا".

وأضاف:"أحمد فوزي سيكون ضمن الفريق المسؤول عن قطاع الصعيد، وهناك حديث أيضًا عن تواجد إبراهيم سعيد، إلى جانب محمد حشيش الذي سيتولى مسؤولية منطقة الدلتا".

وتابع:"سيتم الاستعانة بعدد من لاعبي جيل أنيس بوجلبان وسيد عبدالحفيظ داخل إدارة الاسكاوتنج، لكن لن يتم الكشف عن الأسماء في الوقت الحالي".

وأشار شبانة إلى أن الأهلي اتخذ إجراءات جديدة للحفاظ على سرية العمل داخل النادي، قائلاً:

"بعد خروج بعض الأسماء التي رحلت عن الأهلي للحديث عن تفاصيل عملها داخل النادي، مثل بدر رجب، قررت الإدارة إضافة بند خاص بالسرية وعدم الإفصاح في عقود المدربين والإداريين".

واختتم تصريحاته قائلاً: "أي شخص سيتولى العمل داخل الأهلي سيكون ملزمًا بعدم الحديث عن تفاصيل العمل داخل النادي لمدة تصل إلى 7 سنوات".