شبانة: علمت بوجود قناعة في الأهلي أن يوم الأربعاء الحاسم سيشهد مفاجأة

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك حالة من الترقب داخل النادي الأهلي بشأن الجولة المقبلة من الدوري المصري، مع وجود قناعة بإمكانية حدوث مفاجآت قد تؤثر على سباق اللقب.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: "هناك إحساس داخل الأهلي بأن يوم الأربعاء قد يشهد مفاجأة في الدوري المصري، وييس توروب تلقى رسائل من الإدارة بضرورة الفوز على المصري بقوة، دون النظر إلى نتائج الفرق الأخرى، وحتى إذا لم يتم التتويج بالدوري، فعلى الأقل يجب ضمان المشاركة في دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف: "هذا الشعور زاد بعد خسارة الزمالك لبطولة الكونفدرالية، خاصة أن الحالة النفسية للاعبين قد تؤثر عليهم أمام سيراميكا، لأن الفريق سيكون مرهقًا عصبيًا ونفسيًا بعد خسارة اللقب".

وتابع: "الزمالك سيواجه فريقًا جاهزًا لا يعاني من أي ضغوط، ويسعى لصناعة تاريخ لنفسه، مثلما فعل إنبي عندما تسبب في خسارة الأهلي لقب الدوري موسم 2002-2003".

واختتم شبانة تصريحاته قائلاً: "داخل الأهلي توجد قناعة بأن هناك مفاجأة قد تحدث يوم الأربعاء، والأمور تبدو منطقية في ظل الظروف الحالية".