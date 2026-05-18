قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تنسيق أمريكي إسرائيلي لضرب إيران.. تل أبيب تلوح باستهداف منشآت الطاقة
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 18 مايو 2026
دخول متاحف الآثار مجاناً للمصريين احتفالاً بيومها العالمي
أوكرانيا.. تضرر مبانٍ سكنية جراء هجوم مسيرة في أوديسا
أون يرفع حالة التأهب.. أوامر بتحصين الحدود الجنوبية لكوريا الشمالية ومنع أي مواجهة عسكرية
كيفية استخراج كعب عمل إليكترونياً.. الخطوات والرابط
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 18-5-2026 والقنوات الناقلة
دعاء اليوم الأول من ذي الحجة 2026.. أفضل الأدعية المستحبة في أعظم أيام السنة
تحذير من الأرصاد: أتربة عالقة نهارا ورياح مثيرة للرمال تضرب هذه المناطق مساءً
تواجد إبراهيم سعيد.. ملامح تشكيل إسكاوتنج الأهلي بقيادة بوجلبان
اليمن.. الحوثيون يعلنون إسقاط مسيرة أمريكية في مأرب
صيغة التكبير في ذي الحجة.. أنواعه ووقته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أوكرانيا.. تضرر مبانٍ سكنية جراء هجوم مسيرة في أوديسا

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلن حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية، يوم الاثنين، أن مبانٍ سكنية في المنطقة تضررت جراء هجوم بطائرة مسيرة.

 وكان الحاكم قد أفاد سابقاً بتعرض المنطقة الجنوبية لهجوم. ولم تنشر أي تفاصيل إضافية حول حجم الأضرار حتى الآن.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، القضاء على 1115 عسكريا أوكرانيا، إضافة لإسقاط أكثر من 1000 طائرة أوكرانية مسيرة، مع إلحاق خسائر بقوات كييف وتحقيق تقدم ملحوظ على مختلف محاور القتال خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت الدفاع الروسية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" اليوم ، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت ثماني قنابل موجهة، وصاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع، وصاروخ "فلامينجو كروز" بعيد المدى، وصاروخ "نبتون-إم دي" الموجه بعيد المدى، و1054 طائرة مسيرة.


وأضافت أن "أسطول البحر الأسود دمر ستة زوارق غير مأهولة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بجانب استهداف القوات المسلحة الروسية مواقع تجميع الطائرات المسيّرة، فضلاً عن مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 164 منطقة.
وأشارت إلى أن قوات مجموعة "المركز" قامت بالسيطرة على مواقع وخطوط هامة، وألحقت خسائر بقوات كييف تجاوزت 280 جنديًا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وسبع سيارات، وراجمة صواريخ، وثلاثة مدافع، ومحطة رادار مضادة للبطاريات، ومحطة حرب إلكترونية، في مناطق نوفونيكولاييفكا، ودوبروبيلليا، وتوريتسكوي، وكوتشيريف يار، ونوفوليكساندريفكا، وشيفتشينكو، وسيرغييفكا في دونيتسك الشعبية، ونوفوبيدغورودني، ونوفوبافليفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".


وأوضحت أن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 155 فردًا عسكريًا و15 مركبة ومدفعين، في منطقة مسؤولية قوات الشمال، كما عززت قوات مجموعة "الجنوب" مواقعها على طول خط الجبهة الأمامية، وتكبدت كييف خسائر بلغت أكثر 160 جنديًا، وخمس مركبات قتالية مدرعة، و11 مركبة، وثلاثة مدافع، لقرب بلدات دروجكوفكا، وبيسكونوفكا، وكراماتورسك، ونيكولايبولي، وأليكسيفو-دروجكوفكا، ونوفوسيلفكا في دونيتسك.


وتابع أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت أكثر من 180 جنديًا، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و20 سيارة، وراجمة صواريخ ومدفعي ميدان، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الغرب، كما خسرت كييف أكثر من 285 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسبع سيارات، ومدفعا، في منطقة نفوذ قوات الشرق"، فيما تم تحييد ما يصل إلى 55 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، وتسع سيارات ومحطة حرب إلكتروني، في منطقة مسؤولية قوات دنيبر.
 

حاكم منطقة أوديسا منطقة أوديسا الأوكرانية وزارة الدفاع الروسية كييف روسيا وأوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة روميساء

بعد 5 أيام غياب.. لغز اختفاء روميساء طالبة أكتوبر ينتهي بمفاجأة مثيرة.. صور

منحة التموين 1600 جنيه

آخر موعد لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. وحقيقة تمديد المهلة

سعر الطماطم اليوم

60 جنيها للكيلو.. أسعار الطماطم وموعد نزولها

ضحايا حريق الكوم الأحمر

تكييف دمر البيت.. شهود عيان يروون كواليس حريق الكوم الأحمر ومصرع 3 أشخاص

حالة الطقس

47 درجة وأتربة بالمساء.. الأرصاد تُطلق إنذارا شديد اللهجة بشأن طقس الاثنين

الأرصاد

نزول 10 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

طقس عيد الاضحى

الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن طقس وقفة عرفات وعيد الأضحى

جانب من الحريق

حريق في منزل بأوسيم وأنباء عن سقوط ضحايا.. صورة

ترشيحاتنا

بورسعيد تواصل حركات التنمية والانضباط.. تطوير شامل للميادين والمناطق السكنية

بورسعيد تواصل حركات التنمية والانضباط.. تطوير شامل للميادين والمناطق السكنية

ضبط ١٤١٣ كجم دهون وهوامك لحوم:

بورسعيد.. ضبط مخزن غير مرخص وبداخله 1.4 طن دهون ولحوم فاسدة

فصل الكهرباء للصيانة

اليوم.. فصل الكهرباء عن عدة مناطق بكفر الشيخ

فيديو

شذى

بعد طرح «شطة».. شذى: الأغنية روحها حلوة وردود الأفعال أسعدتني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد