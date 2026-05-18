الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

دخول متاحف الآثار مجاناً للمصريين احتفالاً بيومها العالمي

محمد الاسكندرانى

وافق المجلس الأعلى للآثار، على السماح للمصريين بدخول المتاحف المفتوحة للزيارة مجاناً اليوم الاثنين الموافق 18 مايو الجاري، بمناسبة الاحتفال بـ اليوم العالمي للمتاحف، وذلك باستثناء المتحف المصري بالتحرير، و المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية.

أوضح المجلس الدولي للمتاحف “الأيكوم”، أن اليوم العالمي للمتاحف يهدف إلى التوعية بأهمية المتاحف كوسيلة أساسيةللتبادل الثقافي، وإثراء الثقافات، وتعزيز التفاهم والتعاون والسلام بين الشعوب. 

أشار الأيكوم إلى يُحتفل بهذا اليوم في 18 مايو من كل عام، وتتراوح فعالياته وأنشطته بين يومٍ واحدٍ وعطلة نهاية أسبوعٍ وأسبوعٍ كامل. وقد احتُفل به لأول مرة قبل 40 عامًا.

ويتزايد عدد المتاحف المشاركة في هذا اليوم حول العالم، حيث شارك العام الماضي أكثر من 37 ألف متحف في حوالي 158 دولةً وإقليمًا.

ستحتفل المتاحف حول العالم باليوم العالمي للمتاحف تحت شعار “المتاحف توحد عالماً منقسماً”، ويسلط هذا الشعار الضوء على قدرة المتاحف على أن تكون جسوراً تربط بين الانقسامات الثقافية والاجتماعية والجيوسياسية، وأن تعزز الحوار والتفاهم والشمول والسلام داخل المجتمعات وفيما بينها في جميع أنحاء العالم.

