تنسيق أمريكي إسرائيلي لضرب إيران.. تل أبيب تلوح باستهداف منشآت الطاقة

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن استعداد تل أبيب لتنفيذ هجمات مشتركة مع الولايات المتحدة ضد إيران، في حال منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضوء الأخضر لاستئناف العمليات العسكرية.

ونقلت "هيئة البث" الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي قوله إن أي تصعيد عسكري مقبل ضد إيران سيكون بتنسيق مباشر بين الجيشين الأمريكي والإسرائيلي، مشيراً إلى أن إسرائيل تعتزم التركيز على استهداف منشآت وبنى تحتية مرتبطة بقطاع الطاقة الإيراني.

وبحسب المصدر، فإن هذه التحركات تأتي في إطار مشاورات متواصلة بين الجانبين بشأن مستقبل المواجهة مع طهران، وسط تصاعد التوتر في المنطقة.

وفي السياق ذاته، أفادت الهيئة بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى اتصالاً هاتفياً مطولاً مع ترامب مساء الأحد، استمر لأكثر من ساعة ونصف، تناول بحث احتمالات العودة إلى التصعيد العسكري ضد إيران وتطورات المشهد الإقليمي.