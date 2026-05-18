دعاء اليوم الأول من ذي الحجة 2026.. أفضل الأدعية المستحبة في أعظم أيام السنة

مع حلول العشر الأوائل من شهر ذي الحجة 2026، يبحث عدد كبير من الناس عن أفضل الأدعية المستحبة وخاصة دعاء اليوم الأول من ذي الحجة 2026 وأبرز الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى الله في هذه الأيام المباركة والتي أقسم الله بها في كتابه الكريم في قوله تعالى "وليالٍ عشر" حيث تعد أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة ما يهتم به كل مسلم مع بداية الشهر، لما تحمله هذه الأيام من نفحات إيمانية عظيمة وفرص للتوبة واستجابة الدعاء وفي السطور التالية نعرض أفضل الأدعية المستجابة.

دعاء اليوم الأول من ذي الحجة 2026

من أفضل صيغ دعاء اليوم الأول من ذي الحجة 2026 أن يستلهم المؤمن الأدعية التي تجلب له خيري الدنيا والآخرة ومنها :

اللهم اجعل لنا في العشر الأوائل من ذي الحجة نصيبًا من الرحمة والمغفرة والقبول.

اللهم ارزقنا حسن العبادة واغفر لنا الذنوب والخطايا.

اللهم بلغنا يوم عرفة واجعل دعاءنا فيه مستجابًا.

اللهم في اليوم الأول من ذي الحجة افتح لنا أبواب الرزق والسعادة والتوفيق في الدنيا والآخرة.

اللهم اعتق رقابنا من النار واكتبنا من عبادك الصالحين.

اللهم اجعل هذه الأيام المباركة بداية خير وفرج وبركة علينا وعلى أهلنا.

اللهم ارزقنا راحة القلب وطمأنينة النفس وقبول الدعاء.

دعاء اليوم الأول من ذي الحجة قصير

مع أول يوم من ذي الحجة يفضل أن يردد المسلم الأدعية المستحبة في شهر ذي الحجة وخاصة دعاء اليوم الأول من ذي الحجة ومنها:

لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له له الملكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ

يا رب إياكَ نعبُدُ ولكَ نُصلِّي ونَسجُدُ وإليكَ نَسْعَى ونَحْفِدُ نرجو رحمتَكَ ونخشى

يا رب ارزقنا السعي بالصفا وصفي عنا همومنا

وارزقنا السعي بالمروة واروي

يا رب ارزقنا الحج والعمرة لا تحرمنا رؤية الكعبة ولا الوقوف بعرفات بفضلك وكرمك يا الله.

اللهم صل علي سيدنا محمد، وعلى آل محمد، يا ذا الجلال والإكرام

يا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين ازرقنا الخير كله واغفر لنا ذنوبنا

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك

اللهم أغنني بفضلك عمن سواك.

اللهم أنت ربّي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما

استطعت، أعوذ بك من شرّ ما صنعت، وأعوذ بك من شرّ ما صنعت، وأبوء لك

بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنّه لا يغفر الذّنوب إلا أنت.

اللهم اجعل في قلبي نوراً

اللهم اجعل في بصري نوراً

اللهم اجعل سمعي نوراً

اللهم اجعل عن يميني نورا

اللهم اجعل عن يساري نوراً

اللهم اجعل من فوقي نوراً

اللهم اجعل ومن تحتي نوراً

دعاء العشر من ذي الحجة مستجاب

يفضل في دعاء أول يوم من ذي الحجة أن يقول المؤمن ما جاء على لسان الصالحين من أذكار وأدعية ومنها: