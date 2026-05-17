عمرو الجندي: جماهير الأهلي لعبت دورًا حاسمًا في التتويج بالدوري
كيف يلتزم الحاج بآداب المناسك ويتجنب الجدال؟.. أمين الفتوى يجيب
عمرو الجندي: إنكار الذات وراء تتويج الأهلي بدوري السوبر
من غرناطة إلى شارع بغداد.. مهرجان للسيارات الكلاسيكية في شوارع مصر الجديدة
قطر وإيران تبحثان جهود تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة
إنجاز طبي.. إنقاذ حياة فتاة ابتلعت دبوسا بمسستشفى الجراحات الجديدة بطنطا
أوكرانيا: الجيش استخدم أسلحة محلية الصنع لضرب أهداف في قلب موسكو
شروط حسين الشحات لتجديد عقده مع الأهلي
نزول 10 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة
بأمر وزير الدفاع الإسرائيلي.. تنفيذ قانون عقوبة الإعدام على الأسرى في الضفة الغربية
الدلتا الجديدة.. 2 مليون فرصة عمل و800 مليار جنيه استثمارات| القصة الكاملة
60 جنيها للكيلو.. أسعار الطماطم وموعد نزولها
ديني

كيف يتقرب المسلم إلى الله بالفضائل وترك الرذائل؟.. رمضان عبدالمعز يجيب

محمد شحتة

أكد الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، أن أفضل الطرق للتقرب إلى الله، تبدأ بالتحلي بالفضائل مثل الرحمة والعفو والكرم والجود والتسامح واللين، مع التخلي في الوقت نفسه عن الرذائل، مشيرًا إلى أن المسلم الحقيقي هو من سلم الناس من لسانه، فلا يسيء لأحد ولا يحمل في قلبه حقدًا أو كراهية.

وأوضح الداعية الإسلامي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الأحد، أن هناك قاعدة فقهية مهمة ينبغي الانتباه لها، وهي أن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، بمعنى أن الإنسان قبل أن يفكر كيف ينفع غيره، عليه أولًا أن يتجنب إيذاء الآخرين أو التسبب في حزنهم وأذاهم، مؤكدًا أن هذا هو جوهر مقاصد الشريعة.

مفهوم الصدقة

وأضاف أن مفهوم الصدقة واسع وعظيم، وليس مقتصرًا على المال فقط، لافتًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «على كل مسلم صدقة»، موضحًا أن الصحابة تساءلوا عن حال من لا يملك المال، فبيّن لهم النبي أن العمل والكسب والإنفاق منه صدقة.

وأشار إلى أن من لم يستطع العمل أو التصدق بالمال، يمكنه أن يعين المحتاج، أو يرشد الناس إلى الخير، أو يقول كلمة طيبة، فكل ذلك من أبواب الصدقات التي يثاب عليها الإنسان.

وأكد أن ختام هذا المعنى العظيم جاء في توجيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمسك الإنسان عن الشر، معتبرًا أن كف الأذى عن الناس هو في حد ذاته صدقة، بل هو أساس الدين، لأن الامتناع عن إيذاء الآخرين مقدم على تقديم النفع لهم.
 

