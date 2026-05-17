عمرو الجندي: لاعبو الأهلي عاشوا ضغوطا كبيرة قبل حسم لقب الدوري

أكد عمرو الجندي نجم الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، أن الفريق عانى من ضغوط نفسية كبيرة قبل نهائي دوري السوبر أمام الاتحاد السكندري، خاصًة بعد خسارة بطولة كأس مصر وقبل السفر للمشاركة في بطولة BAL.

وقال الجندي، في تصريحات لقناة الأهلي عبر برنامج "في ضهر الأهلي" مع الإعلامي أحمد أسامة:" الفريق كان تحت ضغط كبير للغاية، والجميع كان يشعر بحجم المسؤولية قبل النهائي، خاصًة بعد خسارة كأس مصر. حتى بعد الفوز في أول مباراة كان اللاعبون في حالة تأثر شديدة بسبب الضغوط."

الثقة والإيمان

وأضاف الجندي:"كنا متأخرين بفارق 13 نقطة، لكننا تمسكنا بالثقة والإيمان بقدراتنا، ونجحنا في العودة وتحقيق الفوز."

وأشار لاعب الأهلي إلى أن شخصية الفريق وخبرات اللاعبين لعبت دورًا مهمًا في تجاوز اللحظات الصعبة خلال السلسلة النهائية.