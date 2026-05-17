بسبب فسخ خطبتها .. فتاة تنهي حياتها بالحبة القاتلة في المنوفية

تخلصت فتاة من حياتها بحبة القمح القاتلة حبة حفظ القمح بمدينة منوف وذلك لفسخ خطبتها.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية اخطارا من مركز شرطة منوف بإصابة فتاة بحالة تسمم نتيجة تناولها حبة حفظ القمح وتوفت متأثرة باصابتها.

وبالانتقال تبين مصرع الفتاة نور ضبش 21 سنة بالفرقة الرابعة قسم التغذية وعلوم الأطعمة بكلية الاقتصاد المنزلي وذلك عقب تناولها حبة حفظ القمح.

وبسؤال أسرتها أكدوا تخلصها من حياتها لفسخ خطبتها وتم نفي الشبهة الجنائية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

فيما انتشرت عبارات نعي عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك لوفاتها وسط حالة من الحزن بين الجميع الذين أكدوا أن الفتاة كانت تتسم بحسن الخلق والسمعة الطيبة بين الجميع وكانت تستعد لعقد قرانها.

فيما اصدرت كلية الاقتصاد المنزلي بيانا تنعي فيه الطالبة الراحلة جاء كالآتي " ببالغ الحزن والاسى ينعى الدكتور ايهاب احمد النعسان عميد الكلية والدكتوره سهام عزيز وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث و الدكتور خالد شاهين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب و الدكتور عماد الخولى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و رؤساء الأقسام العلمية و خالد علام مدير عام الكلية و اعضاء هيئه التدريس والهيئه المعاونه و اعضاء الجهاز الاداري وفاة الطالبة نور أحمد ضبش بالفرقة الرابعة قسم التغذية وعلوم الأطعمة

نسأل الله أن يتغمد الفقيده بواسع رحمته وان يلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون ".