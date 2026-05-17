محافظ المنوفية يناقش مع البنك الزراعي سبل دعم الأسر الأولى بالرعاية

استقبل اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، وفد البنك الزراعي المصري ، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين المحافظة والبنك وتعزيز أوجه الاستفادة من المبادرات التنموية والمجتمعية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق التكافل الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجاً للإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة.

جاء ذلك بحضور ميرا يوسف رئيس مجموعة الإتصال المؤسسي ، سراج عبدالفتاح رئيس مجموعة المبيعات ، عمر العيسوي مدير عام تطوير الأعمال ، محمود عطية رئيس قطاع دعم المبيعات ، محمد بهجت مدير التجزئة المصرفية بالبنك الزراعي المصري ، ياسر شاهين رئيس قطاع البنك الزراعي بالمنوفية.

وخلال اللقاء ، تسلم محافظ المنوفية عدد 1000 كوبون سلع غذائية بقيمة إجمالية 500 ألف جنيه ، مقدمة من البنك الزراعي المصري ضمن مبادرته المجتمعية " سكة خير" ، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً من أبناء المحافظة كمساهمة من البنك الزراعى لتوفير الاحتياجات والمتطلبات الأساسية ، حيث تتيح هذه الكوبونات للمواطنين شراء كافة احتياجاتهم الغذائية عبر منافذ " أمان " ، للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهلهم وإدخال البهجة عليهم تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحي المبارك.

أشاد محافظ المنوفية بالدور الوطني والمجتمعي الرائد الذي يقدمه البنك الزراعي المصري ، مؤكداً أن مبادرة " سكة خير" تعكس أسمى معاني التكافل وتأتي تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً ، لافتاً إلي أن المحافظة حريصة على تعزيز الشراكة مع البنك في مختلف المجالات التنموية والخدمية لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المواطن المنوفي.

من جانبها ، أكدت رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي بالبنك الزراعي المصري، أن مبادرة " سكة خير" واحدة من المبادرات الاجتماعية التي أطلقها البنك، وتستهدف تقديم كافة سبل الدعم للأسر الأكثر احتياجا في مختلف المحافظات، بما يسهم فى بناء وتنمية المجتمع ، معربة عن تقديرها للتعاون المثمر مع الجهات التنفيذية بالمحافظة، والذي أسهم في تهيئة بيئة داعمة مكنت البنك من تنفيذ المبادرة بصورة منظمة وفعّالة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بالشكل الأمثل وتحقيق الأثر المستهدف على أرض الواقع ، كما أشادت بجهود التعاون المثمر مع محافظة المنوفية في كافة المجالات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على أرض المحافظة، ومثمنة حرص محافظ المنوفية على التعاون فى تعزيز سبل الاستثمار وتحسين منظومة النقل الجماعى في المحافظة، بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة وجودة الحياة لمواطني المنوفية.