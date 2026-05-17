شاهد.. هيونداي أزيرا 2027 فيس ليفت

هيونداي أزيرا 2027 فيس ليفت

هيونداي ازيرا موديل 2027 الجديدة
إبراهيم القادري

كشفت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي ازيرا موديل 2027، وتنتمي ازيرا لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وخلقت توازن رائع بين الحضور المهيب واللمسات المستقبلية .

مواصفات هيونداي ازيرا موديل 2027

زودت سيارة هيونداي ازيرا موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، مقدمة بتصميم أنف القرش، وبها غطاء محرك أطول، وشبكة مبرد بنمط هندسي جديد، وزاد طول السيارة الإجمالي بمقدار 15 مم، وبها مصابيح الأفق النحيفة للغاية التي تمتد بعرض المقدمة بدون إطارات، وبها مصابيح خلفية رشيقة تدمج إشارات الانعطاف بشكل مخفي ومبتكر، وقدمت الشركة لون بورجندي الفني المستوحى من فنون الطلاء الكورية التقليدية .

بالاضافة إلي ان هيونداي ازيرا موديل 2027 بها، شاشة مركزية عملاقة مقاس 17 بوصه مدعومة بنظام تشغيل أندرويد المتطور على لوحة القيادة ورغم الطابع الرقمي المسيطر، وحرصت هيونداي على وضع أزرار فيزيائية للوظائف الرئيسية أسفل الشاشة لضمان سهولة الاستخدام أثناء القيادة، وسقف سمارت فيجن المبتكر والذي يتيح للركاب التحكم في درجة شفافية الزجاج كهربائياً، وتم تقسيم المساحات لضبط مستوى الإضاءة الطبيعية داخل المقصورة حسب الرغبة.

ويوجد بـ هيونداي ازيرا موديل 2027، بطانة أبواب بنمط مستوحى من تصاميم الأرائك المنزلية الفاخرة، وبها إضاءة خافتة غير مباشرة ممتزجة بخامات راقية من الأخشاب الطبيعية واللمسات المعدنية.

محرك هيونداي ازيرا موديل 2027

تحصل سيارة هيونداي ازيرا موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 3500 سي سي، وتنتج قوة 300 حصان، وبها عزم دوران 338 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وتستمد سيارة هيونداي ازيرا موديل 2027 قوتها أيضا من محرك 2500 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

تاريخ هيونداي في صناعة السيارات

تأسست شركة هيونداي موتور في كوريا الجنوبية عام 1967 على يد تشونج جو يونج، وبدأت كشركة إنشاءات، وأطلقت أول سياراتها كورتينا عام 1968 بالتعاون مع فورد، واصبحت اليوم واحدة من أكبر وأهم مصنعي السيارات في العالم.

