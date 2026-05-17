بسبب الجلباب الصعيدي .. منع مواطنين من دخول عرض فيلم «أسد» بسينما وسط البلد | شاهد

أثار فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل، بعد ظهور مجموعة من المواطنين من الصعيد يرتدون “الجلباب” وهم يؤكدون منعهم من دخول إحدى دور السينما داخل فندق بوسط البلد، لحضور فيلم «أسد».

وبحسب الفيديو، أوضح المواطنون أن أفراد الأمن وإدارة السينما رفضوا دخولهم بدعوى الالتزام بتعليمات داخلية تخص الزي المناسب، وهو ما اعتبروه تمييزًا ضدهم بسبب ارتداء الجلباب الصعيدي.

وعبّر المتضررون عن استيائهم الشديد من الموقف، خاصة أن فيلم «أسد» نفسه يتناول – بحسب وصفهم – رسائل مناهضة للعنصرية والتمييز، متسائلين عن سبب منعهم من حقهم في حضور عرض سينمائي داخل بلدهم.

وفي سياق متصل، واصل فيلم «أسد» بطولة محمد رمضان تحقيقه لإيرادات مرتفعة، حيث تصدر شباك التذاكر في ثاني أيام عرضه في مصر.

وسجل الفيلم إيرادات بلغت 6.37 مليون جنيه، بعد عرضه في 67 دار عرض سينمائية.



ويشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم، من بينهم رزان جمال، علي قاسم، كامل الباشا، إسلام مبارك، إيمان يوسف، مصطفى شحاتة، وعمرو القاضي، إلى جانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش.

الفيلم من إخراج محمد دياب، وتأليف شيرين دياب، ومحمد دياب، وخالد دياب.