الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

12 نسخة فقط.. ظهور جيب رانجلر على طريقة كابتن أمريكا |صور

رانجلر أمريكا 250 إديشن
صبري طلبه

كشفت شركة Jeep الأمريكية بالتعاون مع Marvel عن نسخة خاصة جديدة من طراز Jeep Wrangler 2026، والتي تأتي تحت اسم رانجلر أمريكا 250 إديشن.

وتعزز هذه الخطوة من تعاون العلامتين لتقديم إصدارات محدودة تحمل طابعًا ثقافيًا وترفيهيًا مرتبطًا بعالم الأبطال الخارقين، ويأتي هذا الإصدار ليعزز حضور رانجلر كأحد أبرز طرازات الدفع الرباعي، ولكن بهوية كابتن أمريكا.

تصميم خارجي مستوحى من شخصية كابتن أمريكا

يحمل هذا الإصدار الخاص هوية بصرية مستلهمة من شخصية Captain America، حيث يظهر التأثير بوضوح في التفاصيل الخارجية للسيارة، ويبرز شعار الشخصية في المكان المخصص للعجلة الاحتياطية الخلفية، إلى جانب ملصقات وتصاميم خارجية تعكس الطابع البصري المرتبط بالبطل الخارق.

كما تم اعتماد عناصر تصميمية موجهة تمنح السيارة طابعًا مختلفًا عن النسخ التقليدية من رانجلر، مع الحفاظ على شخصية السيارة القوية المعروفة، وتخطط الشركة لإنتاج عدد محدود للغاية لا يتجاوز 12 نسخة فقط، ما يجعلها من الإصدارات النادرة.

مقصورة رانجلر AMRICA 250

حصلت رانجلر أمريكا 250 على تعديلات تعكس هوية الإصدار الخاص، حيث تأتي المقاعد بكسوة قماشية تجمع بين اللونين الأحمر والأبيض مع لمسات تميل إلى الأزرق، في إشارة مباشرة إلى ألوان الشخصية المستوحى منها الطراز. 

كما تظهر علامة America 250 داخل المقصورة كجزء من الهوية الخاصة بالإصدار، وتوفر المقصورة أيضًا عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم في أنظمة السيارة بسهولة أثناء القيادة، إلى جانب شاشة تعمل باللمس بقياس 12.3 بوصة مخصصة للوسائط المتعددة وأنظمة الترفيه.

ويعكس إنتاج 12 نسخة فقط من هذا الطراز توجه Jeep نحو تقديم إصدارات محدودة تحمل طابعًا خاصًا يعزز من قيمتها لدى عشاق العلامة وهواة السيارات النادرة، ويأتي هذا التعاون مع Marvel ليضيف بعدًا جديدًا من التعاون التنفيذي والثقافي أيضًا، حيث يجمع بين عالم السيارات وعالم الأبطال الخارقين.

