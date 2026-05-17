محافظ المنيا يعقد اجتماعًا موسعًا لتطوير الأداء التنفيذي والاستعداد لعيد الأضحى

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، لقاءً موسعًا مع رؤساء المراكز ومديري إدارات الديوان العام، بحضور الدكتور محمد جبر نائب المحافظ، واللواء الدكتور محمد أنيس، وذلك في إطار جهود المحافظة لتطوير الأداء الوظيفي ورفع كفاءة العمل التنفيذي بمختلف القطاعات الخدمية والإدارية.

واستهل المحافظ اللقاء بتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا أن يعيده الله على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة السياسية برئاسة عبد الفتاح السيسي.

ووجّه المحافظ رؤساء المراكز بضرورة رفع درجة الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي، والتأكد من جاهزية المدارس وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، إلى جانب الاستعداد الكامل لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال تكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع وضبط الأسعار.

كما شدد على ضرورة رصد أي مخالفات بناء خلال فترة إجازة العيد والتعامل الفوري معها والإزالة في المهد بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات بمختلف المراكز والأحياء، حفاظًا على المظهر الحضاري وتحقيق السيولة المرورية.

وفي ختام اللقاء، أكد المحافظ على أهمية العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق المستمر بين جميع الجهات التنفيذية، مع ضرورة المتابعة الميدانية والانضباط في العمل لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.