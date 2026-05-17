تحذير من قوة المُنافس.. «فتح الله»: الزمالك يحتاج دعمًا نفسيًا قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا
تحذير من قوة المُنافس.. «فتح الله»: الزمالك يحتاج دعمًا نفسيًا قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

رباب الهواري

أكد محمود فتح الله أن المرحلة الحالية داخل الزمالك تتطلب تركيزًا كبيرًا على الجانب النفسي، بعد خسارة لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

جلسات نفسية لإعادة التركيز

وأوضح فتح الله، خلال ظهوره في برنامج «الكورة مع فايق» عبر قناة MBC مصر 2، أن الجهاز الفني للفريق مطالب خلال الفترة المقبلة بعقد جلسات مستمرة مع اللاعبين داخل غرف الملابس، من أجل رفع الروح المعنوية وتجهيز الفريق نفسيًا للمرحلة الحاسمة من الموسم، خاصة بعد ضياع لقب قاري كان قريبًا من القلعة البيضاء.

وأشار إلى أن التدريبات الفنية وحدها لن تكون كافية في الوقت الحالي، مؤكدًا أن اللاعبين بحاجة إلى استعادة الثقة سريعًا قبل العودة للمنافسات المحلية، حتى لا تؤثر خسارة النهائي على مشوار الفريق في بطولة الدوري الممتاز.

تحذير من قوة سيراميكا كليوباترا

وتحدث نجم الزمالك السابق عن المواجهة المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا، مؤكدًا أن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق، في ظل المستويات القوية التي يقدمها الفريق هذا الموسم، إلى جانب امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين في مختلف المراكز.

وأضاف أن سيراميكا يلعب بدون ضغوط، وهو ما يمنحه أفضلية كبيرة داخل الملعب، محذرًا لاعبي الزمالك من الاستهانة بالمنافس، خاصة أن الفريق الأبيض يحتاج لتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على فرصه في حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

إشادة خاصة بمحمد شحاتة

وأشاد فتح الله بالمستوى الذي قدمه محمد شحاتة خلال مباراتي النهائي، مؤكدًا أنه كان من أبرز لاعبي الزمالك رغم الضغوط الكبيرة التي تعرض لها.

كما شدد على أن إهدار ركلات الترجيح أمر طبيعي يحدث مع أكبر نجوم كرة القدم في العالم، مطالبًا الجماهير بمساندة اللاعبين خلال الفترة المقبلة، حتى يتمكن الفريق من تجاوز آثار خسارة الكونفدرالية والتركيز على المنافسة المحلية. 

