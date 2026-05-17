محمد كمونة يكشف أسباب خسارة الزمالك للقب الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة

كشف محمد كمونة، لاعب الزمالك السابق، عن أسباب خسارة الفريق الأبيض لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الهزيمة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بركلات الترجيح 8/7 في إياب نهائي البطولة.

وأضاف “كمونة” خلال لقائه مع الإعلاميين إيهاب الكومي ومحمد طارق أضا في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن لاعبي الزمالك أهدروا فرصة تاريخية لحصد اللقب، رغم تقديمهم مباراة خارجة عن التوقعات من المطلوب منهم.

وأضاف أن تصرف شيكو بانزا بشكل غير احترافي أثناء استبداله في المباراة كان من العوامل المؤثرة، مشيرًا إلى أن نتيجة مباراة الذهاب وضعت لاعبي الزمالك تحت ضغط إضافي أثر على أدائهم في مواجهة الإياب.