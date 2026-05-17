«بايرن ميونخ العربي» يُثير الجدل بمنشور ساخر بعد خسارة الزمالك للكونفدرالية

شارك الحساب الرسمي لنادي بايرن ميونخ باللغة العربية عبر موقع فيسبوك منشورًا ساخرًا مستخدمًا الجملة الشهيرة: «سمّعنا يا عم الحدوووتة»، وذلك عقب خسارة نادي الزمالك لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة.

وتُوج اتحاد العاصمة الجزائري بلقب الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 8-7، في اللقاء الذي أُقيم على استاد القاهرة الدولي ضمن إياب نهائي البطولة.

وكان الزمالك قد افتتح التسجيل عن طريق عدي الدباغ في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء، قبل أن يشهد اللقاء هدفًا ملغيًا للفريق الأبيض في الدقيقة 15 بداعي التسلل، كما تألق حارس الزمالك في التصدي لهدف محقق لصالح اتحاد العاصمة في الدقيقة 18 من عمر المباراة.