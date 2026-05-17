أحمد حسن يُشيد بجماهير الزمالك: «تيفو» عالمي.. ومعتمد جمال قدّم كل ما لديه

أشاد أحمد حسن بجماهير نادي الزمالك خلال مواجهة اتحاد العاصمة في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، مؤكدًا أن الحضور الجماهيري في استاد القاهرة الدولي كان مشهدًا يدعو للفخر.

وخسر الزمالك لقب الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة، رغم فوزه في مباراة الإياب بهدف دون رد، قبل أن تُحسم البطولة لصالح الفريق الجزائري بركلات الترجيح بنتيجة 8-7.

وقال أحمد حسن، خلال تصريحات عبر برنامج «الكابتن» المذاع على قناة dmc: «جماهير الزمالك تجعلنا نفتخر بجماهيرنا في مصر».

وأضاف: «جماهير الزمالك عملت تيفو كامل بحجم الملعب، وده محتاج مجهود كبير جدًا، وجماهير الزمالك تستحق التحية، لأن الكرة مكسب وخسارة، لكن شكل الجماهير في استاد القاهرة كان رائعًا».

وتابع قائد منتخب مصر السابق: «على الزمالك أن يغلق ملف الكونفدرالية ويفكر فيما هو قادم، لأن الفريق أمامه مباراة قوية ضد سيراميكا في الجولة الأخيرة من الدوري، والزمالك ما زال متصدرًا واللقب أمامه».

واختتم أحمد حسن تصريحاته قائلًا: «جماهير الزمالك كانت تساند الفريق بطريقة غير عادية، وأقول لمعتمد جمال: متزعلش، أنت عملت اللي عليك وأكثر، وإحساس الخسارة لا يشعر به إلا من عاشه وقدم كل ما لديه».