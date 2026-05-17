«الماتش» ينفرد : الزمالك يشارك في بطولة أفريقيا الموسم المقبل بأمر «الكاف»

أكد أحمد جلال الناقد الرياضي، أن نادي الزمالك سيشارك في بطولة أفريقيا الموسم المقبل، رغم عدم حصول الفريق على الرخصة الإفريقية للمشاركة في المسابقات، وذلك بعد المهلة التي تنتهي في 31 مايو المقبل، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) سيستثني الزمالك كما حدث الموسم الماضي مع الأندية المغربية.

وأضاف جلال خلال لقائه مع الإعلاميين إيهاب الكومي و محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن محمد عواد حارس فريق الزمالك، قدم مباراة جيدة رغم خسارة الفريق الأبيض لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، مؤكداً أن محمد عواد عاد لحراسة مرمى الزمالك خلال مباراة اتحاد العاصمة الجزائري بعد غياب عن المشاركة في المباريات مع الزمالك منذ 111 يومًا.

وأتم جلال أن العامل البدني لعب دورًا مؤثرًا في تراجع مستوى الفريق خلال المباراة، مشددا على أن الفريق افتقد للانسجام داخل الملعب.