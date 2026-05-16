السياحة والآثار تطلق خدمات رقمية متكاملة لمراكز الغوص

في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي، وتوجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، تم إطلاق حزمة من الخدمات المميكنة المقدمة لمراكز الغوص والأنشطة البحرية، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وميكنة الخدمات بما يعمل على رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين تجربة المستثمرين المتعاملين مع الوزارة، إلى جانب تعزيز الشفافية والكفاءة المؤسسية من خلال الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها، وتقليل زمن الحصول على الخدمة، مع إتاحتها على مدار الساعة ومن أي مكان.

خدمات رقمية جديدة

ومن جانبه، أوضح محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، أنه تم إتاحة عدد من الخدمات الرقمية الجديدة، لتشمل خدمات تسجيل المفوض لأول مرة، وتحديث البيانات، تراخيص مراكز الغوص والأنشطة البحرية، إلي جانب خدمة إلغاء الترخيص أو الإيقاف المؤقت له، بالإضافة إلي خدمة تعديل السمة التجارية لمراكز الغوص والأنشطة البحرية، وخدمة تعديل وتجديد المدير المسؤل عن مركز الغوص والأنشطة البحرية، وخدمة إضافة نشاط لها.

وأشار إلى أن تطوير هذه المنظومة جاء استجابة لاحتياجات مراكز الغوص والأنشطة البحرية، مع مراعاة التحديات التي كانت تواجهها في النظام التقليدي، بما يسهم في تيسير الإجراءات على المستثمرين.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور محمد شعبان معاون وزير السياحة والآثار للخدمات الرقمية، أنه يمكن للمستخدمين الاستفادة من هذه الخدمات من خلال المنصة الإلكترونية عبر الضغط هنا .

وأضاف أنه تم إتاحة دليل إرشادي متكامل عبر المنصة، يوضح خطوات التسجيل وآليات الحصول على الخدمات، بما يسهم في تسهيل استخدام المنظومة. كما تعتمد المنظومة الجديدة على أحدث معايير تجربة المستخدم، من خلال تقليل خطوات دورة العمل، وتبسيط واجهة الاستخدام، وتوظيف أحدث الوسائل التكنولوجية لتقليل زمن تقديم الخدمة.

ومن جانبه، أشار إسلام سليم مدير عام الإدارة العامة للغوص والأنشطة البحرية، إلى أنه تم الإعلان عن إطلاق هذه الخدمات خلال ورشة عمل عُقدت بمدينة شرم الشيخ، بالتنسيق مع غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، وبحضور ممثلي الوزارة والغرفة، إلى جانب مفوضي ووكلاء مراكز الغوص والمديرين الفنيين.

وأضاف أنه من المقرر عقد ورشة عمل لاحقة بمدينة الغردقة لشرح آلية التسجيل على المنظومة واستعراض الخدمات المميكنة، مع تقديم الدعم الفني اللازم للمستخدمين، بما يضمن التشغيل الفعال للمنظومة.

وشهدت ورشة العمل إصدار أول رخصة مميكنة لأحد مراكز الغوص في شرم الشيخ عبر المنظومة الجديدة، في خطوة تعكس نجاح التطبيق العملي لمنظومة الخدمات الرقمية ودخولها حيز التنفيذ.