الإشراف العام
أخبار البلد

استنفار بلجان السياحة بمصر والسعودية والأردن لضمان انتظام رحلات الحجاج

محمد الاسكندرانى

بدأت مرحلة تكثيف رحلات نقل حجاج السياحة برا وجوا إلى الأراضي المقدسة لكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

يشمل ذلك جميع مستويات وبرامج الحج السياحى «الاقتصادى – البري – الخمس نجوم».

يأتي ذلك تزامنا مع بدء شهر ذي الحج وتكثيف الاستعدادات لأداء مناسك الحج هذا العام، كما يأتي وسط استعدادات مكثفة ومتابعة ميدانية مستمرة من بعثة الحج السياحي.

زيادة ملحوظة في معدلات تفويج الحجاج

وتشهد المطارات والمنافذ البرية زيادة ملحوظة في معدلات تفويج الحجاج، بينما شهدت لجان بعثة الحج السياحي "اللجان الفرعية واللجنة الرئيسة" حالة استنفار واستعداد تام، حيث تعمل لجان الموانئ والمنافذ والمطارات 24 ساعة لمتابعة سفر الحجاج من مصر ووصولهم الأراضي المقدسة.

كما تم الدفع باللجان الميدانية بأماكن إقامة الحجاج في كل من مكة والمدينة لمتابعة وصول الحجاج واستقبالهم والعمل على تذليل أية عقبات قد تواجههم منذ لحظة السفر وحتى تسكينهم بمقار الإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتضم كل تلك اللجان أعضاء بعثة الحج السياحي من مشرفي وزارة السياحة والآثار وممثلي غرفة شركات السياحة، تحت إشراف اللجنة الرئيسية برئاسة سامية سامي، مساعد وزير السياحة لشئون الشركات ورئيس مكتب شئون الحج السياحي، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة من الوزارة والغرفة، وكذلك اتحاد الغرف السياحية.


متابعة لحظية وتحركات ميدانية 
وفي هذا الإطار، قامت البعثة الرسمية للحج السياحي برئاسة سامية سامي، بتشكيل لجان فرعية تضم أعضاء البعثة وممثلي غرفة شركات السياحة، وتم توزيعها بمناطق تجمعات الحجاج وفنادق إقامتهم بالأراضي المقدسة، بالإضافة إلى تواجدهم بالمطارات والمنافذ البرية لمتابعة حركة وصول الحجاج أولاً بأول.

وأكدت سامية سامي أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة لجميع أوضاع الحجاج، من خلال تقارير دورية ترفعها اللجان الفرعية إلى اللجنة المركزية للبعثة، والتي تتولى التنسيق المباشر مع الجهات السعودية المعنية للاطمئنان على جاهزية الخدمات المقدمة للحجاج قبل بدء مرحلة التصعيد إلى المشاعر المقدسة.

وشددت رئيسة بعثة الحج السياحي على ضرورة استمرار تواجد أعضاء البعثة وسط الحجاج بشكل دائم، والاستجابة الفورية لجميع مطالبهم وتقديم الدعم الكامل لهم، بما يضمن أداء المناسك بسهولة ويسر وفي أجواء آمنة ومنظمة.

كما أشادت بالتنسيق القائم بين الجهات المصرية المنظمة للحج هذا العام، بما يساهم في تقديم خدمات متكاملة للحجاج المصريين بجميع المستويات، مشيرة إلى أن وزير السياحة والآثار شريف فتحي يتابع بصورة مستمرة أحوال الحجاج، مع توجيهات واضحة ببذل أقصى الجهود لتوفير سبل الراحة والرعاية الكاملة لهم حتى انتهاء المناسك وعودتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن.

تنسيق متواصل مع شركة الضيافة

من جانبه، أكد أحمد إبراهيم، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات، أن هناك انتظاما كبيرا في رحلات نقل الحجاج وسفرهم برا وجوا من جميع المطارات والمواني المصرية، مشيرا إلى أن شركات السياحة اتخذت جميع الاستعدادات المطلوبة لخدمة حجاجهم وتوفير جميع سبل الراحة لهم، موضحا أن هناك التزاما كبيرا من الشركات بتنفيذ برامجها للحج حتى الآن.

وأوضح رئيس لجنة السياحة الدينية أن اللجنة رئيسا وأعضاء والجهاز الإداري للغرفة على تواصل مستمر مع شركات السياحة لمتابعة سير الرحلات وانتظامها، والتدخل الفوري لحل أية مشاكل تواجه الشركات.

كما أكد استمرار التنسيق والتواصل مع شركة الراجحي لضيافة الحجاج، والمعنية بتقديم خدمات حجاج السياحة، لمتابعة جميع التفاصيل التنظيمية الخاصة بالموسم وضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات للحجاج المصريين.

إشادة بالتعاون والتنسيق 

وأشاد رئيس لجنة السياحة الدينية بالتنسيق التام والمتميز داخل بعثة الحج السياحي بين الوزارة والغرفة.

كما أشاد كذلك بتعاون الراجحي لخدمات الحج برئاسة المهندس بندر الراجحي واستجابتها لمطالب الغرفة وسرعة تحرك جميع قيادات ومنسوبي لخدمة الحجاج والشركات.

