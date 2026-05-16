صحة الشرقية تنفذ 118 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوى الهمم بالمنازل

ثمن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية جهود الفرق الطبية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية المجانية للمواطنين من كبار السن وذوى الهمم من أبناء المحافظة بمنازلهم خلال أيام الجُمع والعطلات الرسمية ،تخفيفاً عنهم ومراعاة لظروفهم الصحية، مؤكداً حرص المحافظة على توفير كافة أوجه الدعم والتيسيرات لضمان وصول الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية وخاصة كبار السن وذوي الهمم وخاصة بالمناطق النائية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة أنه تم تقديم (٢٤٥١) زيارة منزلية لكبار السن و (٢٦) زيارة لذوي الهمم علي مدار أمس الجمعة، مشيراً إلي أنه تم تنفيذ ( ١١٨ ألف و ٤١٤) زيارة منزلية علي مدار (٨٤) أسبوعاً لتقديم الخدمات الطبية والكشف على أمراض " الضغط، السكر، أمراض القلب، الإعتلال الكلوي ، أمراض الجهاز الهضمي، وأمراض سوء التغذية كالأنيميا والسمنة وفحص النظر والاسنان" وكذلك تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي والمشورة الغذائية اللازمة لكبار السن وتقديم العلاج اللازم أو إحالة الحالات المرضية التي تستدعي تدخلات طبية متقدمة للمستشفيات التابعة للمديرية.