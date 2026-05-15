ضبط 710 عبوات مواد غذائية ومصنعات لحوم منتهية الصلاحية بالشرقية.. صور

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية لضبط المخالفين والتصدي لأي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها.

وأكد المحافظ أنه قامت كلا من مديرية التموين وإدارة المتابعة الميدانية وإدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة وهيئة سلامة الغذاء بشن حملة مكثفة تم من خلالها المرور على المخابز السياحية و الأنشطة التجارية خلال حملات تفتيشية مفاجئة بنطاق مركز ومدينة الزقازيق أسفرت الحملة عن تحرير عده محاضر حيال المخالفين.

وأشار إلي أنه تم تحرير محضر جنحة رقم(٥٣٨٠ )لعام ٢٠٢٦ حيال صاحب مخبز سياحى لحيازته واستخدامه دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية ومحظور تداوله واستخدامه في الاسواق والمخابز السياحية في إنتاج الخبز السياحى وقد تم التحفظ على (١٠٠كجم) دقيق بلدى مدعم ومحاضر رقم (٥٣٧٩/٥٣٧٨/٥٣٧٧) لعام ٢٠٢٦ حيال بعض أصحاب المخابز السياحية لعدم الإعلان عن أسعار و أوزان الخبز السياحى المنتج وعدم حمل العاملين بالمخبز شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية ومحضر رقم (٢٠٥٥٢) لعام ٢٠٢٦ جنح مركز الزقازيق حيال صاحب سوبر ماركت لحيازته وتخزينه وعرضه للبيع سلع غذائية ومصنعات لحوم وحلوى اطفال منتهية الصلاحية منذ فترات مختلفة وقد تم ضبط (٤٢) كيس مصنعات لحوم و (٦٦٨) عبوة مواد غذائية وحلوى اطفال بإجمالي كمية قدرها (٧١٠) عبوة منتهية الصلاحية.