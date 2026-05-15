بريطانيا تدعو للعودة للحوار المباشر بين سوريا وإسرائيل

أشاد نائب مندوب المملكة المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة جيمس كاريوكى بما وصفه بـ "الالتزام الراسخ" من جانب سوريا بالتعايش السلمي مع دول الجوار، داعياً إلى العودة للمحادثات المباشرة مع إسرائيل بهدف التوصل إلى سلام طويل الأمد.

وأكد كاريـوكي - خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في سوريا اليوم/الجمعة/ - أن بدء الإجراءات القضائية بحق مسئولين من النظام السوري السابق يمثل "خطوة قوية نحو المساءلة والعدالة" في سوريا، معتبراً أنها تطور مهم على طريق ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة للضحايا والناجين من الانتهاكات.

وأشار المسؤول البريطاني إلى أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى دمج مناطق شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة الموحدة؛ بما يسهم في تعزيز الاستقرار السياسي ووحدة المؤسسات الوطنية.

ولفت إلى أن النساء ما زلن ممثلات بشكل محدود داخل المؤسسات السياسية والأمنية السورية، داعياً إلى تعزيز الاهتمام الدولي بأجندة "المرأة والسلام والأمن" وضمان مشاركة أوسع للنساء في مسارات بناء السلام والتعافي.

كما رحب كاريـوكي، بالجهود المتعلقة بعمليات إيصال المساعدات الإنسانية من تركيا إلى سوريا خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية، مؤكداً أن استمرار وصول الشركاء الإنسانيين دون عوائق يُعد "أمراً حيوياً" لضمان تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان المتضررين.