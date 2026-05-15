نشاط فني ضخم بمصر .. هيفاء وهبي في جلسات عمل مكثفة مع كبار صناع الأغنية

تواصل النجمة هيفاء وهبي نشاطها الفني خلال تواجدها الحالي في مصر، حيث تعقد جلسات عمل مكثفة للتحضير لعدد من الأغاني الجديدة، بالتعاون مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين المصريين، من بينهم الشاعر مصطفى حدوتة، والشاعر تامر حسين، والشاعر مصطفى حسن، والملحن مدين، والملحن مصطفى العسالي، والملحن عزيز الشافعي، والملحن إيهاب عبد الواحد، والموزع أحمد عادل، و الملحن وليد العطار، والموزع كينج، إلى جانب تعاونات أخرى مع برازيلي وملاك عادل، استعداداً لطرح أعمال جديدة خلال الفترة المقبلة.

وظهرت هيفاء وهبي في صورة جمعتها بمدير أعمالها تامر عبد المنعم والفنان حسن أبو الروس، في أجواء عكست حالة النشاط الفني والتحضيرات المكثفة للأعمال الجديدة المنتظرة.

وكانت النجمة هيفاء وهبي قد أحيت مؤخراً حفلاً غنائياً ناجحاً وكامل العدد في القاهرة، وسط تفاعل كبير من الجمهور المصري، وتستعد خلال الفترة المقبلة لإحياء جولة حفلات في عدد من الدول العربية، إلى جانب جولة أوروبية وأمريكية ضمن نشاطها الفني لصيف 2026.