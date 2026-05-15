الأرصاد تحذر سكان القاهرة والصعيد يوم الأحد.. الحرارة تلامس 45 درجة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لارتفاع ملحوظ ومؤقت في درجات الحرارة يومي الأحد 17 مايو والإثنين 18 مايو على أغلب الأنحاء، حيث تشير التوقعات إلى قفزة حرارية غير معتادة خلال هذا الوقت من العام.



وأوضحت هيئة الأرصاد أن هذا الارتفاع سيؤثر على كافة المناطق، ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى كالتالي:

السواحل الشمالية: تتراوح بين 30 إلى 36 درجة مئوية

القاهرة الكبرى: تتراوح بين 38 إلى 40 درجة مئوية في الظل

جنوب البلاد: تتراوح بين 41 إلى 44 درجة مئوية

طقس غدًا السبت 16 مايو 2026

في المقابل، تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدًا السبت 16 مايو 2026 طقسًا ربيعيًا معتدل الحرارة في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ثم يصبح مائلًا للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مع طقس معتدل الحرارة خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت

جاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا السبت على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 32 درجة – الصغرى 22 درجة

الإسكندرية: العظمى 26 درجة – الصغرى 21 درجة

مطروح: العظمى 28 درجة – الصغرى 22 درجة

سوهاج: العظمى 37 درجة – الصغرى 23 درجة

قنا: العظمى 38 درجة – الصغرى 24 درجة

أسوان: العظمى 39 درجة – الصغرى 26 درجة



الظواهر الجوية المتوقعة غدًا السبت

الشبورة المائية

تتكون شبورة مائية كثيفة في الفترة من الساعة الرابعة صباحًا حتى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

نشاط الرياح

تنشط الرياح بسرعات تتراوح من 30 إلى 35 كم/ساعة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على فترات متقطعة.

اضطراب في الملاحة البحرية

تشهد بعض مناطق سواحل البحر الأحمر وخليج السويس والعقبة اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية، حيث تتراوح سرعة الرياح من 45 إلى 60 كم/ساعة، مع ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

السحب والأمطار

توجد فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

تحذيرات الأرصاد للمواطنين

وجهت هيئة الأرصاد الجوية عدة تحذيرات للمواطنين لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة المتوقع يومي الأحد والإثنين:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة من الساعة 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا، خاصة في محافظات جنوب الصعيد حيث تصل الحرارة إلى 44 درجة.

خلال فترات الذروة من الساعة 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا، خاصة في محافظات جنوب الصعيد حيث تصل الحرارة إلى 44 درجة. الإكثار من شرب المياه والسوائل طوال اليوم حتى في حالة عدم الشعور بالعطش، لتجنب الجفاف والإجهاد الحراري.

طوال اليوم حتى في حالة عدم الشعور بالعطش، لتجنب الجفاف والإجهاد الحراري. ارتداء الملابس القطنية الفاتحة التي تعكس أشعة الشمس وتسمح بتهوية الجسم.

التي تعكس أشعة الشمس وتسمح بتهوية الجسم. عدم ترك الأطفال أو كبار السن في أماكن مغلقة غير جيدة التهوية أو داخل السيارات.

في أماكن مغلقة غير جيدة التهوية أو داخل السيارات. متابعة النشرات الجوية أولاً بأول للتعرف على أي تطورات أو تغييرات مفاجئة في حالة الطقس.



طقس الأحد والإثنين.. ارتفاع مؤقت ثم انخفاض

تشير التوقعات إلى أن الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة سيكون مؤقتًا ويستمر لمدة يومين فقط (الأحد والإثنين)، حيث تعاود درجات الحرارة الانخفاض التدريجي بداية من يوم الثلاثاء المقبل، لتعود إلى معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام.

وينصح الخبراء المواطنين في القاهرة الكبرى (حيث تصل الحرارة إلى 40 درجة في الظل) بتوخي الحذر الشديد وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى في فترات الظهيرة الحارة، مع ارتداء القبعات والشماسي الواقية من أشعة الشمس.

