الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

تقلبات جوية شديدة.. الأرصاد تحذر من الطقس اليوم

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بياناً بشأن، حالة الطقس اليوم الجمعة، محذرة من تقلبات تشمل نشاطاً للرياح واضطراباً في حركة الملاحة البحرية.

الطقس اليوم في مصر

 وكشفت الهيئة أن الطقس اليوم على البلاد سوف تشهد طقساً معتدل الحرارة في الصباح الباكر، يتحول إلى حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يكون مائلاً للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، مع أجواء معتدلة ليلاً على كافة الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية المتوقعة، خلال الطقس اليوم، فتشهد اضطراب الملاحة البحرية، حيث حذرت الهيئة من اضطراب في الملاحة على بعض مناطق سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 إلى 50 كم/س، ويرتفع الموج ليصل إلى (2 إلى 3) أمتار.

رياح محملة بالاتربة 

ويشهد الطقس اليوم، نشاط رياح مثيرة للأتربة، حيث توقعت الأرصاد نشاطاً للرياح على أغلب الأنحاء بسرعة تتراوح بين 30 إلى 35 كم/س، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

ويشهد الطقس اليوم، نشاط الشبورة المائية، تكونت شبورة مائية صباحية (من 4 إلى 8 صباحاً) على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد.

ويشهد الطقس اليوم أيضا فرص أمطار خفيفة، تظهر سحب منخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد والقاهرة ومدن القناة، قد يصحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.

درجات الحرارة اليوم

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، تكون كالتالي:
القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 33، الصغرى 18.

السواحل الشمالية: العظمى 25، الصغرى 17.

شمال الصعيد: العظمى 36، الصغرى 20.

جنوب الصعيد: العظمى 43، الصغرى 25.

وناشدت الهيئة المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، ومتابعة التحديثات الدورية للخرائط الجوية.

