لخدمة 40 ألف حاج.. السياحة تطلق منصة رسمية لمتابعة الحجاج وإحكام الرقابة ميدانيا

أعلنت وزارة السياحة والآثار، مُمثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، عن تدشين تطبيق إلكتروني تحت اسم "رفيق" (RAFEEQ) ليكون المنصة الرقمية الرسمية المُعتمدة لخدمة حجاج شركات السياحة المصريين خلال موسم الحج لهذا العام 1447هــ/2026م.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تطوير منظومة الحج السياحي وبما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية نحو تعزيز التحول الرقمي بصورة أكبر في مختلف قطاعات الدولة.

يأتي ذلك في خطوة وإضافة جديدة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحجاج السياحة من ضيوف الرحمن، وإحكام منظومة الإشراف والمتابعة الميدانية لهولاء الحجاج في الأراضي المقدسة.

تطبيق "رفيق" يُمثل نقلة نوعية في أسلوب إدارة منظومة حج السياحة

ومن جهته، أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن إطلاق تطبيق "رفيق" يُمثل نقلة نوعية في أسلوب إدارة منظومة حج السياحة، مشيراً إلى حرص الوزارة على بناء منظومة رقمية متكاملة تضع حاج السياحة المصري على رأس أولوياتها وبما يُلبي تطلعاته في جودة الخدمات المُقدمة وبما يليق بقدسية الرحلة.

وأضاف الوزير أن التطبيق لا يقتصر على كونه أداة تواصل، بل يعد منصة ذكية تجمع تحت مظلة واحدة كل عناصر منظومة حج السياحة من حجاج ومشرفي شركات السياحة وأعضاء مكتب شئون الحج السياحي المصري، بما يُتيح للوزارة متابعة سير العمل بدقة، والوقوف على أي ملاحظات وتلافيها لحظة وقوعها.

كما أوضحت سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، أنه تنفيذاً لتوجيهات وزير السياحة والآثار، نحو التحول الرقمي الكامل في كل خدمات الإدارة المركزية لشركات السياحة، جاء تطبيق "رفيق" تجسيداً لجهود الوزارة في دعم التحول الرقمي ورفع كفاءة إدارة منظومة الحج السياحي، من خلال توفير منصة إلكترونية تعمل على تحسين مستوى المتابعة والإشراف على حجاج السياحة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، ودعم سرعة اتخاذ القرار اعتماداً على البيانات اللحظية، فضلاً عن توفير تجربة رقمية متكاملة وآمنة لحاج السياحة المصري، وإحكام الرقابة على تنفيذ البرامج والخدمات ميدانياً، وتوحيد قنوات التواصل داخل منظومة رسمية مؤمنة، ودعم الاستجابة السريعة للحالات الطارئة، وتوفير قاعدة بيانات مركزية محدثة، وتعزيز الشفافية وكفاءة التقارير الميدانية.

وأضافت أن التطبيق يستهدف ثلاث فئات رئيسية ضمن منظومة حج السياحة خلال الموسم، تأتي في مقدمتها حجاج شركات السياحة المصريين البالغ عددهم نحو 40713 حاجاً، إلى جانب مشرفي شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحي، وأعضاء البعثة الرسمية للحج السياحي المصري.

وأشارت إلى أن المنظومة الرقمية للتطبيق صُممت بحيث يحصل كل مستخدم على واجهة مخصصة تناسب طبيعة دوره ومسئولياته، بدءاً من ربط الحاج بشركة السياحة المنظمة لرحلته والجهات الرسمية المعنية، وتقديم طلبات الحقائب والبطاقات والحالات الصحية الطارئة، مروراً بإتاحة الفتاوى والمحتوى التوعوي، وصولاً إلى تقييم مستوى الخدمات وتسجيل الشكاوى ومتابعتها لحظياً مع الجهات المعنية.

ولفتت سامية سامي إلى أن التطبيق يُتيح لمشرفي شركات السياحة التعامل المباشر مع أى شكاوى لحجاج شركاتهم، والعمل على حلها بصورة فورية بما يضمن جودة الخدمة المقدمة من الشركة المنظمة لرحلة الحج.

وأضافت أنه يُتيح أيضاً لأعضاء البعثة الرسمية للوزارة ممارسة دورهم الرقابي والتنظيمي ومتابعة مشرفي شركات السياحة والتأكد من مدى التزام الشركات بتنفيذ البرامج المُتعاقد عليها والحل الفوري لأى شكاوى مُقدمة من الحجاج، ورفع التقارير الإدارية اليومية إلى الجهات المختصة بالوزارة، بما يحكم الرقابة على تنفيذ البرامج والخدمات ميدانياً، ويدعم سرعة اتخاذ القرار من خلال البيانات اللحظية.

ومن جهته، أوضح المهندس محمد رضا مدير عام الإدارة العامة للسياحة الدينية بالوزارة، أن الإدارة واكبت كل مراحل تطوير التطبيق منذ دراسة الاحتياجات التشغيلية وحتى الإطلاق، حرصاً على أن يأتي التطبيق ملبياً لمتطلبات العمل الميداني الفعلية، ومتوافقاً مع طبيعة منظومة حج السياحة.

وأضاف أن التطبيق يوفر كذلك لوحة تحكم مركزية لمسئولي الوزارة، تتيح متابعة الإحصائيات والتقارير، وإدارة الشكاوى والطلبات والحالات الصحية، ومركز لتعميم الإرشادات والتعليمات اللازمة وضوابط الموسم واستطلاعات الرأي، بما يسهم في توفير قاعدة بيانات مركزية محدثة تخدم متخذي القرار، وتعزز قدرة الوزارة على التدخل السريع عند الحاجة.

هذا وقد أكدت وزارة السياحة والآثار على أن تطبيق "رفيق" متاح للتحميل المجاني على نظامي التشغيل Android وiOS، عبر متجر Google Play لمستخدمي أجهزة الأندرويد، ومتجر App Store لمستخدمي أجهزة آبل، بما يضمن وصول الخدمة إلى كافة شرائح حجاج شركات السياحة بمختلف فئاتهم العمرية، وييسر عليهم الحصول على المنصة الرسمية المعتمدة قبل بدء رحلة الحج.

وحرصت الوزارة على أن يأتي التطبيق بواجهة استخدام سهلة وبسيطة باللغة العربية، تراعي تنوع الفئات المستهدفة، وتوفر تجربة سلسة تتناسب مع الطابع الروحاني للرحلة.

ودعت الوزارة جميع حجاج السياحة إلى المبادرة بتحميل التطبيق وتسجيل بياناتهم استعداداً لرحلة الحج، مؤكدة على أن استخدام التطبيق يعد ركيزة هامة لضمان حصول الحاج على كل مفردات برنامجه المُتعاقد عليه مع شركة السياحة، ووسيلة لتوثيق أي ملاحظات بصورة رسمية تكفل المتابعة وتلافي تلك الملاحظات ضماناً لراحة الحاج، ويكفل أداء الفريضة بكل سهولة ويسر.