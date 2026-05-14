تفاصيل الحالة الصحية لـ 21 مصاب في حريق مصنعي (بويات – كرتون) بالعاشر من رمضان

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، تداعيات الحريق الذي نشب بمصنعي (بويات – كرتون) بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، وذلك للإطمئنان على تداعيات الحادث من حيث الخسائر البشرية والمادية، والوقوف علي جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في التعامل الفوري مع الموقف.

أوضح محافظ الشرقية أن النتائج الأولية لتداعيات الحريق أسفرت حتى الآن عن إصابة ٢١ شخصًا بإصابات متنوعة ما بين اختناقات وكسور وحروق متوسطة، حيث تم إسعاف ١٣ حالة مصابة باختناق بموقع الحادث، ونقل ٨ حالات إلى مستشفى العاشر الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، مؤكدًا عدم وجود أي حالات وفاة حتى الآن.

أكد محافظ الشرقية استمرار رفع درجة إستعداد الأجهزة التنفيذية والأمنية من خلال تكثيف أعمالها بموقع الحادث، حيث تستمر قوات الحماية المدنية في تنفيذ أعمال الإطفاء والتبريد للسيطرة الكاملة على الحريق، وكذلك هيئة الإسعاف في تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وكذلك إستمرار عمل كافة الجهات المعنية لحين إنتهاء الحريق واستقرار الأوضاع.

وكان محافظ الشرقية قد كلف محمد بطيشة السكرتير العام المساعد للمحافظة يرافقه العميد ا.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة بالتوجه إلى موقع الحادث، فور تلقي بلاغاً من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، يفيد بنشوب حريق مفاجئ بمصنعي (بويات – كرتون) بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان،وذلك لمتابعة الموقف ميدانيًا والتنسيق مع الجهات المعنية للسيطرة على الحريق وتقديم الدعم اللازم.