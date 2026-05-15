الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

وائل كفوري يحيي حفل عيد الأضحي في البحرين

وائل كفوري
وائل كفوري

يحيي الفنان وائل كفوري، حفل غنائي على مسرح الدانة بمركز البحرين العالمي للمعارض، يوم 30 مايو الجاري، ضمن سلسلة حفلات عيد الأضحى المبارك. 

وتطرح الشركة المنظمة لحفل وائل كفوري، في البحرين، تذاكر الحفل للحز الإلكتروني للجمهور، يوم 17 مايو الجاري. 

وبعدها يستعد الفنان وائل كفوري، لإحياء حفل غنائي يوم 13 يونيو المقبل، في مدينة أبو ظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.

أحدث أغاني وائل كفوري 

أطلق وائل كفورى، أغنيته الوطنية الجديدة "راجعين"، تزامنًا مع افتتاح حفلاته الصيفية فى لبنان، وذلك خلال حفله فى مهرجانات الأرز الدولية، حيث افتتح الحفل بهذه الأغنية.

أغنية راجعين

أغنية "راجعين" من كلمات الشاعر منير بو عساف، وألحان وتوزيع الموسيقى بلال الزين، ومن إنتاج وائل كفورى ومن تنفيذ شركة And Beyond ومن توزيع شركة Digital Sound.

تميّزت أغنية "راجعين" بطابعها الوطني الحماسى، وقد جاءت بمثابة تحية خاصة للجمهور اللبنانى.. وتُعتبر الأغنية إصدارًا مستقلًا عن ألبومه الجديد “WK 25”.

ألبوم وائل كفوري 

وقبلها طرح وائل كفوري خلال الفترة الماضية أحدث كليباته الغنائية بعنوان “لآخر دقة”، وهي من كلمات وألحان رامي شلهوب وميكس وماستر جمال ياسين، ومن إخراج عبد الله غانم.

تم تصوير الفيديو كليب في بيروت على مدار يوم كامل، حيث ينقل العمل الأجواء الصيفية على شواطئ لبنان وحياة الشباب من خلال سلسلة مواقف وأنشطة يقومون بها خلال الصيف.

ويطل وائل كفوري بلوك صيفي أيضاً بعيداً عن قصص الحب التي عهدناها في أعمال سابقة.

ونشر وائل كفوري البرومو الدعائي للأغنية من خلال حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، حيث ظهر فى الفيديو مجموعة من الشباب وهم يغنون مقطعاً قصيرا من الأغنية ويرددون "على كل دقة من قلبي بحبك لآخر دقة"، وكانت الأجواء لطيفة ومليئة بالطاقة الإيجابية وروح الشباب.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو القصير، ونال إعجاب الآلاف من متابعيه الذين أعلنوا انتظارهم للأغنية الجديدة بفارغ الصبر.

السيطرة على حريق

