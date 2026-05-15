السيطرة على حريق مصنعي البويات والكرتون بالعاشر من رمضان

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الانتهاء الكامل من تداعيات الحريق الذي نشب بمصنعي (بويات – كرتون) بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، وذلك عقب نجاح قوات الحماية المدنية في السيطرة الكاملة على الحريق، والانتهاء من أعمال الإطفاء والتبريد ورفع آثار الحادث.

أكد محافظ الشرقية أن الجهود المكثفة التي شاركت فيها جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية، والحماية المدنية وهيئة الإسعاف، نجحت في احتواء الموقف ومنع امتداد النيران للمنشآت المجاورة، مع استمرار تقديم الرعاية الطبية للمصابين لحين استقرار حالتهم الصحية.

أشار المحافظ إلى أن الحصيلة النهائية للحادث أسفرت عن إصابات متفرقة بإجمالي ٢١ مصاباً دون تسجيل أي حالات وفاة، مع استمرار المتابعة الطبية للحالات المصابة بمستشفي العاشر الجامعي حتى تماثلهم الشفاء مؤكداً استقرار الأوضاع داخل المنطقة الصناعية، مع متابعة الإجراءات الوقائية والتأمينية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وجّه محافظ الشرقية الشكر والتقدير لكافة الجهات المشاركة في التعامل مع الحادث، مشيدًا بسرعة الإستجابة ورفع درجة الجاهزية والتنسيق الكامل بين مختلف الأجهزة، والذي أسهم في السيطرة السريعة على الموقف وتقليل حجم الخسائر.