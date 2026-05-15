السعودية: يجب محاسبة سلطات الاحتلال على انتهاك المقدسات الإسلامية بفلسطين

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة للممارسات الاستفزازية المتكررة من مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك، وآخرها اقتحام أحد مسؤولي الاحتلال للمسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال، إلى جانب رفع مسؤول آخر لعلم الاحتلال داخل ساحات المسجد الأقصى.



وأكدت الخارجية السعودية رفض المملكة القاطع لكل ما من شأنه المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها، مشددة على مطالبتها للمجتمع الدولي بوقف هذه الممارسات المخالفة للقوانين والأعراف الدولية.



كما دعت المملكة إلى محاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاتها الخطيرة والمستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمدنيين الأبرياء في دولة فلسطين.