إنفوجراف.. مصر تدين بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى

مصر تدين بأشد العبارات

اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى

انتهاك صارخ واستفزاز مرفوض



أدانت مصر بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير للمسجد الأقصى المبارك.

تم الاقتحام تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقيامه برفع علم الاحتلال داخل باحات

المسجد الأقصى، في استفزاز مرفوض لمشاعر المسلمين حول العالم.



الاقتحام يعد انتهاكاً صارخاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الدينية.



مصر ترفض رفضاً كاملاً استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق المسجد الأقصى المبارك.

تحذر مصر من خطورة التصرفات الاستفزازية التي تؤجج مشاعر الغضب والتوتر وتزيد من حالة الاحتقان وعدم الاستقرار في المنطقة.



في ظل التصعيد الخطير في قطاع غزة والضفة الغربية، تؤجج هذه الممارسات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها.



تؤكد مصر أن مدينة القدس الشرقية تعد جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.



تشدد مصر على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.



المسجد الأقصى المبارك هو مكان عبادة خالص للمسلمين، تحت الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات في القدس.



تجدد مصر تحذيرها من مغبة استمرار السياسات الإسرائيلية التصعيدية.