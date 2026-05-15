جهاز الزمالك يفاضل بين ربيع وكايد لتعويض غياب بنتايج أمام اتحاد العاصمة

كشف الإعلامي جمال الغندور أن الجهاز الفني لنادي الزمالك يواصل دراسة الخيارات المتاحة لتعويض غياب محمود بنتايج خلال المواجهة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة، وذلك بعد تعرض اللاعب للإيقاف بسبب الطرد في المباراة الماضية.

ويبحث الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال عن التشكيل الأنسب لتحقيق بداية قوية في اللقاء، خاصة أن الفريق يحتاج إلى فرض سيطرته منذ الدقائق الأولى من أجل تسهيل المهمة وتحقيق نتيجة إيجابية تمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة.

مفاضلة بين أحمد ربيع وآدم كايد

وأوضح الغندور، خلال تصريحاته عبر برنامج “ستاد المحور”، أن المفاضلة الحالية داخل الجهاز الفني تدور بين الثنائي أحمد ربيع وآدم كايد للمشاركة في خط الوسط، في ظل الاستقرار على تواجد أحمد فتوح في مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب بنتايج.

وأشار إلى أن الجهاز الفني يدرس بعناية طبيعة المباراة وطريقة لعب المنافس قبل الاستقرار النهائي على اللاعب الذي سيبدأ اللقاء، خاصة أن المواجهة تتطلب توازنًا بين الجوانب الدفاعية والهجومية.

آدم كايد الأقرب للتشكيل الأساسي

وأكد الغندور أن فرص آدم كايد تبدو الأقرب حتى الآن للدخول في التشكيل الأساسي، في ظل اقتناع معتمد جمال بقدراته على تنفيذ الضغط المبكر واللعب بإيقاع سريع يساعد الزمالك على فرض أسلوبه منذ البداية.

ويرى المدير الفني أن الاعتماد على كايد قد يمنح الفريق أفضلية هجومية في وسط الملعب، خصوصًا مع الرغبة في تسجيل هدف مبكر يربك حسابات اتحاد العاصمة ويمنح لاعبي الزمالك ثقة أكبر خلال مجريات المباراة.

خطة هجومية لحسم المواجهة مبكرًا

ويبدو أن الجهاز الفني للزمالك يتجه للاعتماد على أسلوب هجومي واضح منذ صافرة البداية، مع التركيز على الضغط العالي واستغلال سرعة التحول الهجومي من أجل الوصول إلى مرمى المنافس مبكرًا.

كما يسعى الفريق الأبيض لاستثمار عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة مريحة قبل الدخول في حسابات الدقائق الأخيرة، خاصة أن المواجهة تمثل أهمية كبيرة لجماهير النادي وطموحات الفريق في البطولة