وزير التعليم: 12 ألف طالب حصلوا على درجات زيادة مستحقة بتظلمات الثانوية العامة العام الماضي
وزير التعليم: سنتصدى للغش في الثانوية العامة ..ولو سمعت عن لجنةولاد أكابر هزورها بنفسي
وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال ترميم الصرح الأول لمعبد الرامسيوم
التعليم : 200 حالة زراعة قوقعة أذن سيتم السماح لهم بدخول امتحانات الثانوية العامة
بسبب الستات والكلاب .. أشرف زكي يلغي تصريح عمل محمد غنيم
رئيس الوزراء يكرم رئيس جامعة بني سويف لتميز طلاب كلية الحاسبات في منح سيسكو الاحترافية
الأثنين المتاحف مجاناً للمصريين .. زيادة أسعاد تذاكر الأجانب بمعرض قناة السويس
العثور على 12 جثة متحللة ومجهولين داخل مركب في سيدي براني
921 ألف طالب و 2032 لجنة .. التعليم تعلن احصائيات امتحانات الثانوية العامة 2026
وزير التعليم : أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2026 ستكون فى مستوى الطالب المتوسط
وزير التعليم: سنتخذ إجراءات صارمة ضد كل من يتجاوز فى امتحانات الثانوية العامة 2026
بمناسبة عيد الأضحى.. الموعد النهائي لصرف معاشات شهر يونيو 2026 وحقيقة التبكير
حال التتويج.. الزمالك يتربع على عرش الكونفدرالية منذ 2004

يستعد الزمالك لخوض واحدة من أهم مبارياته القارية عندما يواجه اتحاد العاصمة في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية وسط طموحات كبيرة بتحقيق ريمونتادا تاريخية والتتويج باللقب الأفريقي.

وكان الزمالك خسر مباراة الذهاب بهدف دون رد، ليصبح مطالبا بتحقيق الفوز بفارق هدفين من أجل التتويج بالكأس وإضافة لقب جديد إلى خزائن القلعة البيضاء.

الزمالك يقترب من معادلة الرقم التاريخي

ولا تمثل المباراة أهمية فقط من الناحية الفنية، بل تحمل أبعادا تاريخية كبيرة للفريق الأبيض إذ إن التتويج بالبطولة سيمنح الزمالك لقبه الثالث في تاريخ الكونفدرالية.

وسيصبح الزمالك حال حصد اللقب الأكثر تتويجا بالبطولة بنظامها الحالي منذ انطلاقها عام 2004، بالتساوي مع نهضة بركان والصفاقسي بعدما يصل كل فريق إلى 3 ألقاب.

معتمد جمال أمام إنجاز تاريخي

ويملك معتمد جمال فرصة ذهبية لكتابة اسمه في تاريخ الكرة المصرية، إذ قد يصبح أول مدرب مصري يتوج بلقب الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت النسخ السابقة تتويج مدربين أجانب مع الأندية المصرية حيث فاز الأهلي بالبطولة عام 2014 تحت قيادة الإسباني خوان كارلوس جاريدو بينما توج الزمالك مع السويسري كريستيان جروس في 2019 ثم البرتغالي جوزيه جوميز في نسخة 2024.

كما قد يصبح معتمد جمال رابع مدرب مصري يحقق بطولة قارية مع الزمالك بعد محمود أبو رجيلة ومحمود الجوهري وعصام بهيج.

9 لاعبين على موعد مع إنجاز جديد

وفي حال تتويج الزمالك بالبطولة سيحقق 9 لاعبين إنجاز الفوز بلقب الكونفدرالية للمرة الثانية بقميص القلعة البيضاء، وهم: محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود حمدي الونش وناصر منسي محمد شحاتة وعمر جابر وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح وسيف الدين الجزيري.

وسيُعادل هؤلاء رقم أحمد سيد زيزو الذي سبق له التتويج بالبطولة مع الزمالك في نسختي 2019 و2024.

معتمد جمال يحفز اللاعبين قبل النهائي

وعلى جانب الاستعدادات، عقد معتمد جمال جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق على ملعب الكلية الحربية، شدد خلالها على ضرورة التركيز الكامل وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز والتتويج باللقب القاري.

وشرح المدير الفني بعض الجوانب الخططية والفنية التي سيتم تنفيذها خلال المباراة المرتقبة أمام بطل الجزائر.

وشهد مران الزمالك فقرة بدنية تحت إشراف البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال، تضمنت تدريبات ركض حول الملعب إلى جانب تدريبات خفيفة بالكرة.

كما ركز الجهاز الفني خلال الفقرة الفنية على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية والخططية، قبل ختام المران بتقسيمة مصغرة بين اللاعبين استعدادا للمواجهة الحاسمة.

