طريقة عمل ورقة لحمة بالخضار.. وصفة سهلة بطعم العزومات

تعد ورقة اللحمة بالخضار من الأكلات المصرية الشهية التي تجمع بين الطعم الغني وسهولة التحضير، وتتميز بأنها وجبة متكاملة مليئة بالنكهات والخضروات المفيدة.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة مميزة لتحضير ورقة اللحمة في الفرن بمذاق يشبه أكلات المطاعم والعزومات.

طريقة عمل ورقة اللحمة بالخضار

مكونات ورقة اللحمة بالخضار:

نصف كيلو إلى كيلو لحم مقطع قطع متوسطة الحجم

2 حبة بطاطس مكعبات

2 حبة جزر شرائح

كوب بسلة

2 حبة كوسة مكعبات

بصلة كبيرة شرائح جوليان

2 حبة طماطم مكعبات

3 فصوص ثوم مفروم

ملح وفلفل أسود

بهارات لحمة

رشة حبهان بودر

رشة جوزة الطيب

2 ورق لورا

ملعقة كبيرة سمنة أو زبدة

ملعقة زيت

ملعقة صغيرة عسل أبيض

ملعقة صغيرة صلصة

طريقة تحضير ورقة اللحمة في الفرن:

ـ لتتبيل اللحمة: في بولة كبيرة، ضعي البصل والثوم مع الملح والفلفل الأسود وبهارات اللحمة والحبهان وجوزة الطيب، ثم افركي المكونات جيدًا حتى يذبل البصل قليلًا ويخرج نكهته.

ـ أضيفي مكعبات اللحم وقلبيها جيدًا حتى تتشرب التتبيلة.

ـ لتشويح اللحم: في طاسة ساخنة، ضعي الزيت والسمنة ثم شوحي اللحم لدقائق حتى يتغير لونه ويكتسب نكهة قوية.

ـ لتجهيز الخضار: أضيفي البطاطس والجزر والكوسة والبسلة والطماطم إلى اللحم، ثم تبلي الخليط برشة خفيفة من الملح والفلفل وقلبي المكونات معًا.

ـ لتجهيز ورقة اللحمة: ضعي طبقتين من ورق الألومنيوم في صينية، ثم ضعي فوقهما ورق زبدة.

ـ ضعي خليط اللحمة والخضار في المنتصف، ثم أضيفي ورق اللورا والعسل الأبيض والصلصة لإضافة لون وطعم مميز.

ـ الخبز في الفرن: أغلقي ورق الزبدة والقصدير بإحكام حتى يحتفظ بالبخار داخل الورقة، ثم أدخلي الصينية فرنًا ساخنًا على درجة حرارة عالية لمدة تتراوح بين ساعة وساعة ونصف حتى تنضج اللحمة بالكامل.

سر نجاح ورقة اللحمة

ـ استخدام نوع لحم طري مثل وش الفخذ أو الرقبة الانتركوت

ـ غلق الورقة بإحكام للحفاظ على العصارة

ـ إضافة العسل والصلصة يمنحان الوصفة لونًا غنيًا وطعمًا مميزًا

ـ يمكن تقديمها مع الأرز الأبيض أو الخبز البلدي