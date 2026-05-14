وزير التعليم: خطة جديدة لتوزيع وجبات التغذية المدرسية بداية من العام المقبل

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم تطبيق وتنفيذ خطة جديدة لتوزيع وجبات التغذية المدرسية بداية من العام المقبل

وكان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إنه سيتم إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان الامتحانية بعد عيد الأضحى.

وأعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم قريبًا نشر فيديو توضيحي لطلاب الثانوية العامة، يتضمن شرحًا لكيفية التعامل مع ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2026 وطريقة الإجابة



وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الفيديو يستهدف توعية الطلاب بالإجراءات والتعليمات الخاصة بالامتحانات، بما يساعدهم على التعامل بشكل صحيح مع نماذج الأسئلة وتجنب أي أخطاء أثناء أداء الامتحان.



وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة حريصة على توفير الدعم والإرشادات اللازمة للطلاب قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة، لضمان سير الامتحانات بصورة منظمة وهادئة.

ومن جانبه .. أعلن خالد عبد الحكم رئيس امتحانات الثانوية العامة 2026 ، إن عدد طلاب الثانوية العامة 2026 يصل إلى 921 ألف و709 طالب وطالبة.

أكد خالد عبد الحكم ،أن اجمالي عدد لجان امتحانات الثانوية العامة بلغ ٢٠٣٢ لجنة بدون لجان السجون والمستشفيات.



وأضاف أن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة بالنظام القديم بلغ ٣٤٠٣ طالب وطالبة ،بينما يبلغ إجمالي عدد طلاب النظام الجديد ٩١٨٣٠٦ طالب وطالبة.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة بالنظامين القديم والجديد ٩٢١٧٠٩ طالب وطالبة.

وكان قد أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تدريس مناهج الرياضيات والعلوم اليابانية في المدارس المصرية ، سيكون باللغة العربية في المدارس الحكومية ، وباللغات في مدارس اللغات.

أضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال لقاءه المنعقد الآن مع محرري التعليم ، أن اليابان نموذج ناجح جدا في العلوم والرياضيات تحديدا، مشيرا إلى انها دولة متميزة عالميا في المجالين لذلك ذهبت إليهم مصر.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مخرجات التعليم اليابانية في العلوم والرياضيات ستكون نفسها مخرجات التعلم عند تدريس هذه المناهج في مصر، وهذا سيكون له أثر ممتاز على التعليم المصري والطلاب المصريين.