وزير الطاقة الأمريكي يحذر: إيران "قريبة بشكل مخيف" من صنع أسلحة نووية

حذر وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت من أن إيران باتت "قريبة بشكل مخيف" من امتلاك سلاح نووي، وأنها على بعد أسابيع فقط من تخصيب طن من اليورانيوم إلى مستويات تستخدم في الصناعات العسكرية.

وفي مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، صعد السيناتور الجمهوري جون كينيدي من حدة اللهجة، محذراً من أن إيران إذا امتلكت قنبلة نووية، فستستخدمها، بينما أوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن سعي طهران لامتلاك سلاح نووي يمثل قضية "مستعصية على الحل"، وأن العالم في عهد الرئيس ترامب لن يسمح بذلك.

وأكد روبيو أن الرئيس دونالد ترامب أثار مع نظيره الصيني مسألة إيران ، مشيرا إلى أن الصين أكدت أنها لا تؤيد عسكرة مضيق هرمز ولا تؤيد فرض نظام للرسوم وهذا هو موقف واشنطن أيضا.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي لشبكة إن بي سي أن واشنطن لا تطلب مساعدة الصين ، قائلا “فلسنا بحاجة إلى مساعدتها”.

ناقش الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الملف الإيراني وأمن الملاحة في مضيق هرمز وذلك بحسب ما أعلنه البيت الأبيض الأمريكي.

ووفق البيان الصادر عن البيت الأبيض ، فقد أكد الرئيسان على أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً، مشددين على أهمية مواصلة الجهود لمنع أي تصعيد نووي في المنطقة.