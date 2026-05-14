إيران تودع منتخبها إلى كأس العالم 2026 وسط أجواء جماهيرية وقلق بشأن التأشيرات

منتخب إيران
منتخب إيران
إسلام مقلد

أقامت إيران احتفالًا جماهيريًا كبيرًا لتوديع منتخبها الوطني المشارك في بطولة كأس العالم 2026، بحضور آلاف المشجعين في العاصمة طهران، وذلك قبل انطلاق المرحلة الأخيرة من استعدادات الفريق للمونديال.

جماهير حاشدة ودعم معنوي للاعبين

وشهدت الاحتفالية استقبالًا حافلًا للاعبي المنتخب الإيراني، الذين حرصوا على توجيه رسائل حماسية للجماهير من فوق المنصة، وسط تصفيق واسع من الحضور، قبل سفر البعثة إلى معسكر تدريبي في تركيا خلال الأيام المقبلة.

كما جرى خلال الحفل الكشف عن الزي الرسمي الذي سيرتديه المنتخب الإيراني خلال منافسات كأس العالم، في إطار الاستعدادات النهائية للبطولة المرتقبة.

رسائل رسمية من اتحاد الكرة الإيراني

وقال مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، في تصريحات للتلفزيون الحكومي، إن هذا الحفل يعد “أفضل وداع للمنتخب خلال آخر أربع مشاركات في كأس العالم”، مؤكدًا أن اللاعبين يمثلون كرامة البلاد وشرفها أمام العالم.

وأضاف أن الجماهير واللاعبين يقفون معًا خلف المنتخب، معربًا عن أمله في أن ينجح الفريق في تقديم صورة مشرفة ورفع علم إيران خلال البطولة مهما كانت النتائج.

أزمة محتملة بسبب التأشيرات

وتزامنت الاحتفالية مع تصاعد القلق داخل الاتحاد الإيراني لكرة القدم بشأن ملف التأشيرات، خاصة بعد منع مهدي تاج من دخول كندا، إحدى الدول المستضيفة للمونديال، لحضور الجمعية العمومية لـFIFA قبل أسبوعين، بسبب ارتباطات تتعلق بالحرس الثوري الإيراني، وفق تقارير متداولة.

وأثار الأمر مخاوف بشأن احتمالية تعرض بعض أعضاء الوفد الإيراني لصعوبات في دخول الولايات المتحدة خلال البطولة.

الفيفا مطالب بالتدخل

ومن جانبه، أكد هدايت مومبيني، الأمين العام للاتحاد الإيراني لكرة القدم، أن الاتحاد لم يتلق حتى الآن أي رد رسمي بخصوص تأشيرات الدخول، لكنه أعرب عن تفاؤله بحل الأزمة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الفيفا قدم وعودًا بالتدخل لضمان حصول اللاعبين وأفراد البعثة على التأشيرات في الوقت المناسب، مؤكدًا أن الرياضة يجب أن تظل بعيدة عن الخلافات السياسية.

وأضاف أن التقارير التي تحدثت عن رفض منح تأشيرات لبعض لاعبي منتخب العراق للمشاركة في البطولة، رغم نفيها لاحقًا، زادت من حالة القلق داخل الجانب الإيراني.

معسكر تركيا ومواجهة جامبيا

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني مباراة ودية أمام منتخب جامبيا يوم 29 مايو الجاري بمدينة أنطاليا التركية، ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم، فيما يعمل الاتحاد الإيراني على ترتيب مباراة ودية ثانية خلال المعسكر ذاته لرفع جاهزية اللاعبين قبل انطلاق البطولة.

