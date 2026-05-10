تطورات بشأن انسحاب إيران من كأس العالم 2026.. ماذا حدث؟

أحمد أيمن

تتواصل حالة الجدل حول مشاركة منتخب إيران في بطولة كأس العالم 2026، بعدما شهدت الساعات الأخيرة تطورات جديدة قد تؤثر على شكل المجموعة التي تضم منتخب مصر، في ظل التوترات السياسية المرتبطة بإقامة البطولة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ورغم أن البطولة مقسمة بين ثلاث دول هي المكسيك وكندا والولايات المتحدة، إلا أن المنتخب الإيراني سيلعب كل مبارياته في المجموعة السابعة على الأراضي الأمريكية.

هل تشارك إيران في كأس العالم؟

كشفت تقارير صحفية حديثة، أن الاتحاد الإيراني لكرة القدم لا يزال يتمسك بالحصول على ضمانات رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، قبل تأكيد المشاركة بشكل نهائي في المونديال.

وتتمثل أبرز مطالب الجانب الإيراني في توفير حماية كاملة للبعثة الإيرانية، وعدم تعرضها لأي تضييقات سياسية أو قانونية خلال فترة البطولة.

وأشارت التقارير إلى أن رئيس الاتحاد الإيراني مهدي تاج يعتزم عقد اجتماع مهم مع رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو خلال الأيام المقبلة، من أجل مناقشة الأزمة والوصول إلى حلول تضمن مشاركة المنتخب الإيراني بصورة طبيعية، بعيدًا عن أي أزمات محتملة قد تعكر أجواء البطولة العالمية.

وتعود مخاوف الجانب الإيراني إلى وقائع سابقة شهدت صعوبات تتعلق بسفر بعض المسؤولين الإيرانيين إلى دول غربية، الأمر الذي دفع الاتحاد الإيراني للمطالبة بضمانات مكتوبة قبل السفر إلى الولايات المتحدة، التي تستضيف جزءًا كبيرًا من مباريات البطولة المقبلة.

ماذا يحدث حال انسحاب إيران؟

يترقب منتخب مصر، تطورات الموقف عن قرب، خاصة أن منتخب إيران يتواجد ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخب مصر ومنتخبي بلجيكا ونيوزيلندا، وهو ما يجعل أي قرار محتمل بشأن انسحاب إيران مؤثرًا بشكل مباشر على شكل المجموعة وحسابات التأهل.

وفي حال انسحاب المنتخب الإيراني رسميًا، فإن لوائح الاتحاد الدولي قد تفتح الباب أمام منتخب الإمارات لتعويض المقعد الآسيوي الشاغر، باعتباره أحد أبرز المنتخبات المرشحة للاستفادة من هذا السيناريو، وهو ما يزيد من إثارة المشهد الكروي في القارة الآسيوية خلال الفترة الحالية.

ورغم حالة الترقب، تؤكد مصادر مقربة من «فيفا» أن الاتحاد الدولي يسعى لاحتواء الأزمة سريعًا، حفاظًا على استقرار البطولة وعدم حدوث أي ارتباك تنظيمي قبل انطلاق النسخة التاريخية من كأس العالم، التي تشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبًا.

