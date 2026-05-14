ألافيس يفاجئ برشلونة ويخطف فوزًا بهدف في الدوري الإسباني

خسر فريق برشلونة أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب «مينديزوروتزا»، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني.

وسجل إبراهيم دياباتيه هدف التقدم لصالح ديبورتيفو ألافيس في الدقيقة 45، بعدما استغل ارتباك دفاع برشلونة قبل نهاية الشوط الأول، ليمنح أصحاب الأرض أفضلية مهمة أمام بطل الليجا.

وخاض برشلونة اللقاء في أجواء احتفالية بعد تتويجه رسميًا بلقب الدوري الإسباني، عقب موسم مميز تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك، الذي نجح في قيادة الفريق لاستعادة اللقب المحلي مبكرًا.

ورغم الخسارة، يواصل برشلونة تصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 91 نقطة، متفوقًا بفارق كبير عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 77 نقطة، بينما يحتل ديبورتيفو ألافيس المركز الثامن عشر برصيد 40 نقطة، في صراع الهروب من الهبوط.

