كان مفقودا في كاب درعة.. العثور على جثة جندي أمريكي ثان بالمغرب

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أعلن الجيش المغربي العثور على جثة جندي أمريكي ثانٍ كان مفقوداً في منطقة كاب درعة جنوب المغرب، بعد أيام من عمليات بحث مكثفة شاركت فيها وحدات عسكرية وأمنية مغربية بالتنسيق مع السلطات الأمريكية.

وأوضح بيان صادر عن القوات المسلحة الملكية المغربية أن فرق البحث تمكنت من العثور على الجندي في منطقة ساحلية وعرة قرب كاب درعة، وذلك بعد استمرار عمليات التمشيط التي انطلقت عقب الإبلاغ عن فقدانه إلى جانب جندي أمريكي آخر خلال مهمة ميدانية في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن عمليات البحث والإنقاذ جرت في ظروف جغرافية ومناخية معقدة، بمشاركة فرق متخصصة وطائرات مراقبة ووحدات بحرية وبرية، مؤكداً أن التنسيق بين الجانبين المغربي والأمريكي استمر على مدار الساعة حتى الوصول إلى الجندي المفقود.

وكانت السلطات المغربية قد أعلنت في وقت سابق العثور على جثة الجندي الأمريكي الأول، فيما تواصلت الجهود للعثور على الجندي الثاني الذي ظل مفقوداً لعدة أيام، وسط حالة من الترقب والقلق داخل الأوساط العسكرية الأمريكية.

ولم تكشف السلطات حتى الآن عن التفاصيل الكاملة المتعلقة بملابسات الحادث أو طبيعة المهمة التي كان ينفذها الجنديان، كما لم يتم الإعلان رسمياً عن أسباب الوفاة بانتظار استكمال التحقيقات والإجراءات الفنية المختصة.

في المقابل، أعربت جهات أمريكية عن تقديرها للدعم الذي قدمته القوات المغربية خلال عمليات البحث، مشيدة بسرعة الاستجابة والتعاون الوثيق بين البلدين في التعامل مع الحادث.

وتشهد منطقة كاب درعة، الواقعة على الساحل الأطلسي جنوب البلاد، تدريبات ومهام ميدانية بشكل دوري نظراً لطبيعتها الجغرافية التي تُستخدم في بعض الأنشطة العسكرية والبحرية.







